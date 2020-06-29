Житель Приамурья строит ферму на 100 коров на «дальневосточном гектаре»

Владелец «дальневосточного гектара» 34-летний Артем Бойко – уроженец Хабаровска. После свадьбы с амурчанкой купил дом в посёлке Новобурейский и остался на селе. Как признается Артем, решил воплотить юношескую мечту – заняться фермерством, поставлять землякам качественное мясо и молоко. Чуть больше года назад, почувствовав уверенность в собственных силах, фермер зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) и занялся разведением коров молочного направления. О том, как программа «Дальневосточный гектар» помогла воплотить в жизнь мечту детства и о том, какую помощь получают начинающие производители на Дальнем Востоке, фермер рассказал «КП».

- Артем, с чего начался путь к созданию такой большой фермы?

- На собственные сбережения построил коровник в селе Николаевка Бурейского района и купил 11 голов. Когда все отладили, решили с супругой расширять хозяйство. Удалось получить грант для начинающих фермеров - больше 2,5 млн рублей.

- На что израсходовали эти деньги?

- На них я купил еще 20 коров молочного направления. Приобретал их в Тамбовском районе Амурской области. Он считается у нас в регионе ведущей сельскохозяйственной территорией. В следующем году начну строить новую ферму в 5 км от посёлка. Здесь буду разводить поголовье в 100 коров.

Фото из архива "КП"

- Если ферма растет, то необходимо расширять кормовую базу. Как вы решаете эту задачу?

- Как раз за счет «дальневосточных гектаров». Сейчас стадо пасется на двух гектарах. Мы специально их взяли для выпаса - один получил я сам, другой – жена. Еще на них готовим сено. Это очень выгодно – дает существенную для нашего бюджета экономию. Еще один гектар для нашей фермы оформит мой брат, а потом и его жена. Так как планы у нас масштабные, то и площади нужны немаленькие. Поэтому программа «Дальневосточный гектар» - для нас просто находка.

- Насколько легко было получить «дальневосточный гектар» и стать участником этой программы?

- Если честно, когда только собирались оформлять первый гектар, настраивались на долгую бюрократическую процедуру. Но все прошло к большому удивлению очень просто. На получение своего «дальневосточного гектара» я просто написал заявление, и все прошло очень быстро. Землю я оформил зимой прошлого года. Сейчас гектар огорожен, отсыпана ведущая к нему дорога, на территории проведены все необходимые противопожарные работы. Участок находится рядом с фермой – в плане логистики это очень удобно. Раньше корма везли издалека на тракторах, а теперь заготовленное сено находится буквально за забором. Это экономит средства, силы и время.

- Что сейчас собой представляет ваше фермерское хозяйство?

- Сейчас у нас чуть больше 50 коров голштино-фризской молочной породы – это, конечно, редкая порода для Дальнего Востока. Содержать таких коровок нелегко, но они дают самые максимальные удои. Это самая распространённая пород молочного скота в Канаде и США. Молоко, которое получаем, оптом продаём на хладокомбинат в Благовещенске.

- Пандемия коронавируса сказалась на вашей работе?

- К счастью, совсем нет! Молоко как принимали, так и принимают. Главное - зарплата работникам есть, и поэтому бизнес не тормозит. В общем, пандемия никак не повлияла на ферму. Я считаю, что мы отлично справляемся! Но даже если бы вирус на нас как-то повлиял, то наш президент Владимир Путин уже ввел столько мер поддержки предпринимателям, что мы бы с кризисом в любом случае справились бы.

- Есть ли планы выйти на рынок других регионов?

- Конечно. Планирую увеличить производство молока до 3-4 тонн в сутки, построить завод готовой продукции. Тогда можно будет со своей продуктовой линейкой осваивать рынки в других регионах. На мой взгляд, это реально – с сотни дойных коров можно получать до 2 тонн молока в сутки. Поэтому новые «дальневосточные гектары», которые мы планируем получить на нашу ферму, будут необходимы для бесперебойного производства молока.

Фото из архива "КП"

Справка «КП»: Закон «О дальневосточном гектаре» президент РФ Владимир Путин подписал 1 мая 2016 года. Закон и вместе с ним право на «дальневосточный гектар» вступили в силу 1 июня 2016 года только для жителей ДФО. С 1 февраля 2017 года брать гектары на Дальнем Востоке могут все граждане России. Это значит, что каждый гражданин страны имеет право совершенно бесплатно получить в пользование, а в дальнейшем оформить в собственность, земельный участок на Дальнем Востоке. По программе «Дальневосточный гектар» в Амурскую область поступило 11103 заявки о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование. Заключено 6802 договора общей площадью 6916 га на всей территории области, за исключением Тындинского района. Наибольшей популярностью у граждан пользуются Ивановский, Серышевский, Благовещенский, Свободненский районы, г.Тында. Наибольший спрос на «дальневосточный гектар» наблюдается у самих жителей Амурской области: 6549 договоров заключено с амурчанами и 253 договора с гражданами из других регионов России.

Среди регионов-лидеров по количеству заявок на получение «дальневосточного гектара» в Приамурье - Республика Татарстан, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Самарская область, Свердловская область, Краснодарский край.

На сегодня 3148 участков уже осваиваются гражданами (65% – для ведения сельского хозяйства, 6% – под ИЖС, 29% – иные виды использования, такие как туризм, спорт, развитие бизнеса). Выдано 181 разрешение на строительство жилья, уже зарегистрировано право на восемь жилых домов. В этом году в Амурской области на гранты начинающим фермерам было выделено 49,4 млн рублей. Из них значительная часть — более 42 млн — федеральные средства, 7,4 млн рублей — областные. Для участников программы в Амурской области разработаны и внедряются государственные меры поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Здесь же размещены модельные бизнес-планы, которые можно реализовать на своём гектаре.