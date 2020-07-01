2020-07-01T14:15:49+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Приамурье: онлайн-трансляция

Как проходит голосование в Амурской области
Ольга ГЕТМАН
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Голосование в Приамурье продолжается с 25 июня. Фото: правительство Амурской областиГолосование в Приамурье продолжается с 25 июня. Фото: правительство Амурской области
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В Амурской области стартовал последний день голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации. В среду, 1 июля, открылись 760 избирательных участков. Большинство - в 8.00, но три - в 6.00, специально для тех, кто сегодня рано начинает работу.

Амурчане могут проголосовать на избирательных участках до 20.00 или подать заявление на голосование дома - до 17.00. Подать заявление можно, позвонив в участковую комиссию или передав обращение через других лиц.

По данным на 18.00 число участников голосования достигло 347 785 человек. Это 55, 99% от общего числа участников голосования, включенных в списки.

По данным на 12.00 по местному времени число участников голосования, получивших бюллетени, составило 308 990 человек. Это 49,7% от общего числа участников голосования, включенных в списки. В этой явке учитываются граждане, принимавшие участие в голосовании с 25 июня до полудня 1 июля.

По данным на 10.00 явка в Амурской области составила 46,91%. Проголосовали 291 552 жителя региона, включенных в списки.

Материал обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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