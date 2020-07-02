Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 июля 2020: От инфекции скончались 11 амурчан

По данным на утро 2 июля в Амурской области зарегистрировано 1734 случая заболевания новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки выявлено 27 новых случаев, большинство – в Благовещенске. В 647 случаях болезнь завершилась выздоровлением, в 11 – привела к летальному исходу.

Фото: yandex.ru

Как сообщает минэкономразвития и внешних связей Амурской области, с момента прекращения регулярного и чартерного авиасообщения между РФ и иностранными государствами в Россию вернулись 167 амурчан из 25 зарубежных стран.

Наши земляки прибыли из Индонезии, Таиланда, Малайзии, Республики Корея, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Турции, Японии, Китая, Иордании, Таджикистана, Узбекистана, США, ЮАР, Кипра, Канады, Грузии, Саудовской Аравии, Греции, Киргизии, Ирана, Шри-Ланки, Германии и Франции.

Около 180 амурчан сейчас продолжают находиться за рубежом. При этом о желании вернуться домой из них сообщило около половины.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (731 человек)

Благовещенского района (46 человек)

г. Белогорска (42 человека)

Белогорского района (1 человек)

г. Тынды (136 человек)

Тындинского района (12 человек),

г. Зеи (9 человек)

г. Шимановска (50 человек)

Шимановского района (11 человек)

г. Свободного (409 человек)

пгт. Прогресс (9 человек)

г. Райчихинск (25 человек)

Магдагачинского района (43 человека)

Завитинского района (3 человека)

Ивановского района (20 человек)

Бурейского района (3 человека)

Серышевского района (45 человек)

Константиновского района (5 человека)

Сковородинского района (35 человек)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (49 человек),

Михайловского района (17 человек)

Мазановского района (23 человека)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (1 человек)