2020-06-30T04:28:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 июня 2020: В регионе из-за пандемии изменят междугородние маршруты

Перевозчиков, чей бизнес страдает из-за коронавируса, поддержат
Анна ВАЛЕРЬЕВА
Поделиться:
областной Минтранс обратился к Общественному совету по совместной подготовке предложений о временном снижении ставок транспортного налога. Фото: Татьяна РЯБОВАобластной Минтранс обратился к Общественному совету по совместной подготовке предложений о временном снижении ставок транспортного налога. Фото: Татьяна РЯБОВА
Изменить размер текста:

По состоянию на 29 июня 2020 года в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции, из них 24 – в городе Благовещенске. Всего в регионе подтвердились 1682 случая, 619 из которых завершились выздоровлением. Зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания COVID-2019.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2555 человек (в городе Благовещенске - 1232, в городе Свободном - 542), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. На изоляции по месту жительства находится 2549 человек, в изоляторах – 6, в обсерваторе - 0. Всего с начала пандемии на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 104 586 исследований

Между тем, прошел общественный совет при минтрансе области – впервые дистанционно. На нем говорили о работе пассажирского транспорта в условиях пандемии. Так начальник отдела организации транспортного обслуживания Нина Щитова сообщила, что в связи со снижением пассажиропотока совместно с главами муниципалитетов и перевозчиками власти решили сократить количество транспорта на междугородних маршрутах:

- Из-за ограничения въезда и выезда в города Шимановск, Свободный и Свободненский район были внесены изменения в действующую межмуниципальную маршрутную сеть на 13 междугородних маршрутах, проходящих за границы этих муниципальных образований. На сегодняшний день утвержден пакет мер по оказанию господдержки организациям и предпринимателям, основным видом деятельности которых являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. В разработке вопрос по возмещению затрат на ГСМ, возникших в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров транспортом общего пользования, будут на 50% освобождены от уплаты налога на имущество организаций-собственников недвижимого имущества с площадью до 200 м2. Также от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год будут освобождены организации, основным видом экономической деятельности которых является регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Также областной Минтранс обратился к Общественному совету по совместной подготовке предложений о временном снижении ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки. До 20 июля предложения будут рассмотрены и в дальнейшем направлены для принятия решения в министерство экономического развития и внешних связей области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие амурчане – жители:

г. Благовещенска (704 человека)

Благовещенского района (45 человек)

г. Белогорска (40 человек)

Белогорского района (1 человек)

г. Тынды (130 человек)

г. Зеи (9 человек)

Магдагачинского района (43 человека)

г. Свободного (403 человека)

г. Шимановска (49 человек)

Шимановского района (11 человек)

пгт. Прогресс (4 человека)

Завитинского района (3 человека)

Ивановского района (20 человек)

Бурейского района (3 человека)

Серышевского района (44 человека)

г. Райчихинск (25 человек)

Константиновского района (5 человека)

Сковородинского района (34 человека)

Тындинского района (12 человек)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (49 человек)

Михайловского района (17 человек)

Мазановского района (22 человека)

Архаринского района (2 человека)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Амурской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Амурчанка с подозрением на COVID пожаловалась на условия в больнице
Коронавирус подхватили еще 25 человек в Амурской области
Детские лагеря в Приамурье не откроются до 15 июля из-за коронавируса
Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 получат медработники Приамурья
Рейс Благовещенск – Шереметьево перенесли на несколько дней
Главную улицу Благовещенска откроют для движения до 1 августа
Несовершеннолетнего велосипедиста сбили в Благовещенске
Коронавирус подтвердили у 31 жителя Амурской области
Амурские родители получат по 10 тысяч рублей за отсутствие мест в детских садах
По факту гибели мальчика на водоеме проводят проверку амурские следователи
В Приамурье снова выросло число заражённых COVID-19
В Амурской области COVID-19 заболели ещё 38 человек
Коронавирусом заразились еще 44 жителя Амурской области
Кафе с уличными верандами, аттракционы и музеи откроют в Благовещенске
Глава Роспотребнадзора Приамурья: Ситуация с COVID-19 в регионе отчасти стабилизировалась
Памятник погибшим при исполнении долга пожарным появится в Благовещенске
На площадке строительства моста через Зею трудятся более 100 специалистов
В Благовещенске временно прекратят сквозное движение по улице Василенко до села Чигири
Сотрудников полиции и Росгвардии обвинили в разбое в Амурской области
Первые башни Албазинского острога построят к сентябрю в парке под Благовещенском
Найденные в Верхнеблаговещенском останки принадлежали 153 людям
В Амурской области зарегистрировано 38 новых случаев заражения COVID-19
В Благовещенске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в микрорайоне
В Амурской области началось голосование по поправкам в Конституцию