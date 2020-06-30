Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 июня 2020: В регионе из-за пандемии изменят междугородние маршруты

По состоянию на 29 июня 2020 года в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавирусной инфекции, из них 24 – в городе Благовещенске. Всего в регионе подтвердились 1682 случая, 619 из которых завершились выздоровлением. Зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания COVID-2019.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2555 человек (в городе Благовещенске - 1232, в городе Свободном - 542), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. На изоляции по месту жительства находится 2549 человек, в изоляторах – 6, в обсерваторе - 0. Всего с начала пандемии на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) проведено 104 586 исследований

Между тем, прошел общественный совет при минтрансе области – впервые дистанционно. На нем говорили о работе пассажирского транспорта в условиях пандемии. Так начальник отдела организации транспортного обслуживания Нина Щитова сообщила, что в связи со снижением пассажиропотока совместно с главами муниципалитетов и перевозчиками власти решили сократить количество транспорта на междугородних маршрутах:

- Из-за ограничения въезда и выезда в города Шимановск, Свободный и Свободненский район были внесены изменения в действующую межмуниципальную маршрутную сеть на 13 междугородних маршрутах, проходящих за границы этих муниципальных образований. На сегодняшний день утвержден пакет мер по оказанию господдержки организациям и предпринимателям, основным видом деятельности которых являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. В разработке вопрос по возмещению затрат на ГСМ, возникших в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, предприятия, занимающиеся перевозкой пассажиров транспортом общего пользования, будут на 50% освобождены от уплаты налога на имущество организаций-собственников недвижимого имущества с площадью до 200 м2. Также от уплаты транспортного налога организаций за 2020 год и индивидуальных предпринимателей за 2019 год будут освобождены организации, основным видом экономической деятельности которых является регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Также областной Минтранс обратился к Общественному совету по совместной подготовке предложений о временном снижении ставок транспортного налога, применяемых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобильные перевозки. До 20 июля предложения будут рассмотрены и в дальнейшем направлены для принятия решения в министерство экономического развития и внешних связей области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие амурчане – жители:

г. Благовещенска (704 человека)

Благовещенского района (45 человек)

г. Белогорска (40 человек)

Белогорского района (1 человек)

г. Тынды (130 человек)

г. Зеи (9 человек)

Магдагачинского района (43 человека)

г. Свободного (403 человека)

г. Шимановска (49 человек)

Шимановского района (11 человек)

пгт. Прогресс (4 человека)

Завитинского района (3 человека)

Ивановского района (20 человек)

Бурейского района (3 человека)

Серышевского района (44 человека)

г. Райчихинск (25 человек)

Константиновского района (5 человека)

Сковородинского района (34 человека)

Тындинского района (12 человек)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (49 человек)

Михайловского района (17 человек)

Мазановского района (22 человека)

Архаринского района (2 человека)