Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 июля 2020: В Амурской области сняли часть ограничений

В Приамурье выявлено 1707 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки - 25. Из общего числа 629 случаев завершились выздоровлением, а девять, к сожалению, привели к летальному исходу.

Больше всего заболевших с начала пандемии находятся в Благовещенске, где вирус подхватили 7144 человек. Второе место занимает Свободный (408 человек), однако здесь ситуацию удалось стабилизировать. На третьем месте по количеству заразившихся находится Тында - здесь заболели 136 жителей.

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Несмотря на всё ещё немаленькое количество больных, власти заявляют, что эпидемиологическая ситуация в регионе несколько стабилизировалась. В течение последних пяти дней коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне 0,8. Только в Благовещенске и в Благовещенском районе он превышает 1.

Вместе со снижением числа заболевших в сутки, в Амурской области сокращается и количество коронавирусных ограничений. Так, с 1 июля снимаются все ограничения по въезду на территорию города Свободного. Также с 1 июля будут сняты ограничения с работы гостиниц в городах Белогорск, Тында, Шимановск, которые до этого селили только лиц, прибывших в служебные командировки. Смогут селить командированных гостиницы в Благовещенске и Свободном.

С 6 июля откроются кинотеатры, кроме кинотеатров, расположенных в Благовещенске и Свободном. Они будут работать с соблюдением всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором. Главам поручено организовать контроль за соблюдением этих норм.

Ограничения в работе туристической отрасли могут быть поэтапно сняты, если коэффициент распространения заболевания в регионе в течение пяти дней держится менее 1,0. На заседании штаба в пятницу эти предложения будут рассмотрены.

От министерства образования и науки поступило предложение рассмотреть возможность и условия открытия детских садов - при поэтапном снятии ограничений люди возвращаются на работу, и возникает необходимость присматривать за детьми. Сейчас эти функции выполняют дежурные группы, но при возвращении людей на работу эти потребности будут явно больше. Вопрос будет проработан в ближайшее время с главами муниципалитетов и Роспотребнадзором.