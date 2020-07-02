Как благовещенский актер «на ноготочки» отучился

Вот так сидишь себе спокойно, листаешь ленту инстаграма, как тут - новость. Актер драмтеатра Благовещенска Ярослав Шевченко пост выкладывает - мол, девочки, я на ногти отучился, добро пожаловать! Искра, буря, удивление: мужчина и маникюр, вот это да! Тут же приходит в голову мысль, что надо пробовать на своей шкуре. Точнее, на ногтевой пластине.

О подходе к клиенту

Получив «добро» от редактора, пишу Ярославу: хочу записаться и заодно про вас написать. Тут меня тоже ждет положительный ответ. Быстренько выбираем время и ждем момента.

Что примечательно, Ярослав сразу спрашивает, какой дизайн я хочу. Это плюс для нас обоих: я не буду сидеть на «приеме» и кучу времени перебирать имеющиеся у него лаки, а он заранее купит нужный оттенок и не будет ждать, пока я найду подходящий в его коллекции. Ох, и как же непривычно было обсуждать с мужчиной «нюд» и яркие оттенки!

К слову, с таким подходом я сталкиваюсь впервые. Предыдущие мастера маникюра предварительно о цвете не спрашивали - видимо, были уверены в разнообразии своих материалов. И, скажу я вам, ждать им меня, выбирающую будущий оттенок для ноготочков, приходилось ого-го сколько.

…но в процессе расслабилась и осталась довольна результатом. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

О пути к маникюру

В день икс приезжаю по назначенному адресу, и начинается процесс. Сначала было непривычно, ведь на бьюти-процедуру к мужчине я шла впервые, но потом расслабилась - обстановка более чем располагала.

Как оказалось, пандемия на решение стать мастером маникюра совсем не повлияла. Повлияло наличие свободного времени - не только на самоизоляции, но и в привычном рабочем графике.

- Я давно искал занятие параллельно работе в театре. Репетируем мы обычно с 11.00 до 14.00 и с 17.00 до 20.00. То есть у меня есть свободное время утром, плюс три часа в перерыве. И их нужно было правильно использовать, - рассказывает актер.

Ярослав и раньше трудился в свободное от театра время в разных сферах, но сейчас решил поменять направление. И маникюр показался ему наиболее оптимальным вариантом.

- Сначала мне предложили выучиться на визажиста, но я вспомнил, как сильно не любил его в студенчестве. Я знаю примерные основы: где наложить темный тон, где светлый, чтобы визуально изменить лицо, - нас этому учили. А потом познакомился с девушкой, которая занимается ногтями, и подумал - а почему нет? Будет дело, которым я занимаюсь в свободное время. А из-за того, что поздно ложусь спать, смогу принимать клиентов и вечером, - вспоминает о принятом решении Ярослав Шевченко.

Актер прикинул, во сколько может обойтись обучение и покупка необходимых инструментов, и понял: да, он может начать заниматься маникюром.

- В этом направлении меня поддержали многие мои знакомые. Мой круг общения состоит из тех, кто занимается бизнесом, и им неважно, чем я зарабатываю на жизнь. Поддержал и отец: я ему позвонил, рассказал о своих планах, и он ответил, что это хорошая идея. Вообще, если я чем-то загорюсь, то могу убедить кого угодно в том, что это круто, - рассказывает Ярослав.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Об обучении

В группе учащихся были только девушки. И поначалу они подумали, что парень решил «прикольнуться». Но желание благовещенца было самое серьезное. Конечно, во время обучения многое «девичье» было совсем непонятно - приходилось по возвращении домой смотреть видео и разбираться, что такое кутикула, праймер, фреза и пушер.

- А вообще с девушками мне работать даже проще. Они меня окружали всю жизнь: в колледже я был единственный парень среди шести девушек в группе. В двух параллельных группах учились еще три парня. Вот и были мы своеобразными мужскими экземплярами в девичьем царстве, - говорит мастер.

Сейчас Ярослав делает маникюр по большей части знакомым, так как на работу, в силу неопытности, уходит по несколько часов. Благо у этого мастера можно чувствовать себя как дома: тебе и чаю предложат, и перерыв в работе сделают, если сильно устанешь.

- Моей первой клиентке мы делали ногти семь часов с учетом перерывов, - признается мастер. - Тогда я еще не приобрел стол и стул, мы выкручивались, как могли. И ей понравилось. Радует, что появляются постоянные клиентки, записываются ко мне повторно.

О фишках

Некоторые новенькие могут прийти к Ярославу на маникюр просто из любопытства: интересно же, как сделает такую работу мужчина. Он это понимает, но не боится, что потом останется без клиентуры, - девушки уходят довольные.

- Им нравится то, что я делаю, и я это вижу. И мне нравится результат, который я получаю. Как говорится: хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Вот я и делаю женщин красивыми. Хотя бы какую-то их часть, - шутит Ярослав Шевченко.

А чтобы творить красоту было проще, мужчине пришлось…отрастить ногти на больших пальцах! Дело в том, что во время работы можно случайно накрасить там, где не надо. И если девушкам убрать лишнюю каплю можно, просто сняв ее ногтем, то Ярославу приходилось все стирать и красить заново. А это лишняя трата времени.

Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

О планах

Сейчас мастер мечтает лишь о том, чтобы открыть свой салон. Но для этого нужно пройти весь путь. Как говорится, хочешь стать редактором - побудь корреспондентом.

- Для начала нужно набить руку и довести время работы до идеала - два часа. Потом выучиться на наращивание. Кстати, многие девушки пришли бы ко мне на эту процедуру. Возможно, завести свой YouTube-канал - рассказывать о маникюре интересно и креативно, - говорит благовещенец.

Но мужчина на то и мужчина: он хочет руководить. О вип-услугах никто не говорит, но стать наставником - очень даже может быть.

- Обучение кого-то тоже может принести немалый доход. Поэтому - почему бы и нет? - размышляет Ярослав.

Задумка маникюра не раз поменялась во время работы. Фото: Ярослав ШЕВЧЕНКО

О результате

Моя процедура продлилась примерно четыре часа. Сначала хочется отметить то, что за это время я даже ни капли не устала. Может, располагала простота общения мастера и окружающий комфорт, а может, и пара перерывов, во время которых была возможность встать и размяться. Но итог все же один - несколько часов пролетели незаметно.

Порадовало и участие мастера. Я девушка такая - вечно не знаю, чего хочу: сначала одно, потом другое. А зачастую и вовсе хочется сказать: сделайте уже на свое усмотрение!

В этот раз я заранее выбрала примерный дизайн, но он был немного изменен в процессе: там сделали обычный «френч», тут подрисовали блестящий «огонек», а здесь и вовсе легкую линию внизу прочертили. Радовало, что фантазия шла и от мастера тоже, - сама бы я еще часа четыре что-то решала. В общем и целом я осталась довольна.