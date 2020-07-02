Отмена ограничений в Благовещенске: Спорт на первом месте

С 25 июня по всему Приамурью, включая Благовещенск, заработали спортивные клубы и фитнес-залы. Работать учреждения спорта могут только с соблюдением мер безопасности, и за этим обязательно будут следить власти - министерство спорта и мэрия. Однако те долгие месяцы, что были закрыты залы, значительно сказались на благовещенцах. И неизвестно, кто страдал больше - тренеры или спортсмены.

К мечте через долги

Виктория Городецкая - тренер по танцам на пилоне. Давным-давно у девушки появилась мечта - своя фитнес-студия. К этому Вика шла ни много ни мало целых семь лет. Мечта исполнилась - правда, через кредит в полтора миллиона - в сентябре прошлого года, но из-за коронавирусной инфекции студия не успела проработать и года.

- Пандемия очень сильно повлияла на нашу работу, потому что спорт - это та сфера деятельности, которая больше всего пострадала, - говорит Виктория. - А чтобы получить компенсацию, оказывается, спорт должен быть основным видом деятельности. Но так как у нас он по счету второй или третий, то мы остались ни с чем. Видимо, так сделано специально, чтобы было меньше выплат.

Сначала, как и любому начинающему бизнесмену, работать приходилось в минус - стоимость аренды-то немаленькая. В апреле-мае арендодатель, как говорится, «понял и простил», - снизил стоимость вполовину. А вот за июнь девушке нужно заплатить 135 тысяч рублей - полную аренду. И это при том, что даже со скидкой в прошлые месяцы деньги приходилось занимать.

Месяцы самоизоляции девушке, которая сама занимается спортом и участвует в международных чемпионатах, приходилось проводить в онлайн-тренировках. Стоимости определенной не было, как в благотворительности - кто сколько сможет. Средства тренер копила для того, чтобы оплатить аренду. И если вы думаете, что с открытием залов дела быстро наладятся, то это не так: абонементы, купленные до закрытия залов, остаются действительны, старые клиенты пока платить ничего не будут, а значит, и прибыли пока никакой.

Лучше ли дома

В акробатике на пилоне без тренера и инвентаря нельзя - не будете же вы тренироваться на уличном столбе! Кроме того, отсутствие тренировок сильно сказывается на здоровье. Тело теряет тонус, болят суставы.

- Без тренера в нашем виде спорта заниматься нельзя, потому что есть определенная специфика. Нужна правильность выполнения упражнений, в противном случае можно получить травму, - объясняет Виктория. - Кроме того, сейчас многие мои ученики поправились, этот вес придется сбрасывать долго и тяжело.

Другие благовещенцы тоже соглашаются - без тренера тяжело. Так, занимающаяся спортом для себя Наталья теперь выкручивается, как может.

- В зале, если хочешь, то занимаешься с тренером, и он не дает послаблений. Сама же я себя жалею и порой очень ленюсь. Тренируясь дома, я мотивирую себя только тем, что становлюсь на весы и понимаю - надо продолжать.

Примерно так же считает и Павел:

- В залах в одном месте находятся все нужные снаряды, и после их закрытия нужно придумывать альтернативные методы упражнений (тот же бег, допустим, уже не на беговой дорожке, а на улице). К тому же в зале есть атмосфера, которая подталкивает заниматься физическими нагрузками, она мотивирует.

Министр физической культуры и спорта Амурской области Дмитрий Кутека отметил, что хуже всего в пандемию пришлось тем, кто занимается спортом профессионально:

- Если спортом заниматься профессионально, то без тренера и спортзала, в самом деле, будет тяжело. У спортсменов особые нагрузки, питание, и без инвентаря им не справиться. А тем, кто занимается спортом для поддержания здоровья, можно спокойно упражняться и самостоятельно: делать пробежки, ходить, ездить на велосипеде. Поэтому все зависит от мотивации, физических возможностей и медицинских показателей.

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Как не забросить тренировки, если залы опять закроют

У каждого из нас мотивация разная - кого-то заниматься заставляют мамы и папы, кого-то - стоимость абонемента. У некоторых есть сила воли, но таких - единицы. Министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека дал пару советов, как не забросить хорошее дело из-за лени.

1. Побольше «гуглить». В интернете достаточно спортивных программ с участием звезд спорта и профессионалов. Все они бесплатны. Их можно смотреть и брать что-то для себя.

2. Постоянно, регулярно, без перерывов. Главное, чтобы занятия были регулярными и систематическими. А не так, что решил ты заняться спортом, два дня отработал и неделю отдыхаешь. Постепенно, систематично, регулярно и постоянно. Активность, правильное питание и здоровый сон - все это необходимо для хорошей формы.

3. Дружеское плечо. Найти соратника, который тоже будет заниматься. Это поможет не бросить тренировки. Можно заниматься с друзьями, детьми, соседями. Договоритесь о целях, которые хотите достичь. К примеру, к концу лета пробежать не 3 км, а 11. Ставьте перед собой групповые задачи, и эта так называемая круговая порука поможет вам держать друг друга в ежовых рукавицах.

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Спорт доступен, пока бизнес слушается

Глава министерства спорта и физической культуры Амурской области Дмитрий Кутека в ходе пресс-конференции подчеркнул, что беспрекословное соблюдение требований Роспотребнадзора - ключевое из условий работы спортивной индустрии в этот период. Если рекомендации не будут соблюдаться, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться и спортзалы опять придется закрыть.

Руководители спортивных клубов и федераций должны следить за состоянием здоровья своих сотрудников: ежедневно проводить утренние фильтры, организовать измерение температуры. Каждый из работников должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Спортсменам во время занятий необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Особое внимание следует уделить обработке поверхностей тренажеров и спортивного инвентаря с использованием дезсредств.

- Контроль будет осуществляться силами муниципалитетов, специальными комиссиями, куда входят работники администрации, представители Роспотребнадзора, полиции, задействованы работники министерства, поэтому контроль будет жесткий, - пояснил Дмитрий Кутека.

При этом министр спорта отметил, что большинство спортивных организаций подошли к открытию ответственно и активно: закупили все необходимое, чтобы обеспечить безопасность работников и спортсменов. Также глава ведомства пояснил, что приступить к занятиям могут все спортивные организации (за исключением бассейнов Благовещенска и Свободного). При этом особую осторожность следует проявить там, где организованы занятия игровыми видами спорта: их предстоит строить так, чтобы ограничительные меры не были нарушены.

Напомнил министр и о том, что пока в области разрешены только тренировки. К соревновательному этапу область приступит лишь тогда, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. Это касается и внутренних, и выездных состязаний.