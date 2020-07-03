Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 июля 2020: Число случаев заболевания достигло 1765

По данным на утро 3 июля 2020 года в Амурской области коронавирус подтвердился у 1765 человек с начала пандемии. Вчера, 2 июля, выявлен 31 новый случай инфекции. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области

В 705 случаях заболевание новой коронавирусной инфекцией завершилось выздоровлением, в 11 – привело к летальному исходу. Борьба с COVID-19 в регионе продолжается: медики обследуют 2501 человека, контактировавшего с больными. Из контактных амурчан 2494 находятся на изоляции по месту жительства, семь – в изоляторах.

По состоянию на 02.07.2020 проведено 110 555 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 38 123 исследований (34,5%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для работающих амурчан в возрасте от 65 лет продлили самоизоляцию

Правительство РФ продлило выдачу электронных больничных работающим россиянам старше 65 лет, проживающих в регионах, где действуют ограничения из-за коронавируса.

В Амурской области режим самоизоляции на данный момент продлён до 14 июля включительно. Соответственно, работающие амурчане в возрасте от 65 лет имеют право на электронный больничный до этого дня. При этом они должны соблюдать режим самоизоляции, не переходить на удалённую работу и не находиться в отпуске.

Проявить свою социальную ответственность и отпустить своих сотрудников 65+ на самоизоляцию работодатель может без финансовых потерь. Выданные электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ФСС РФ. Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, без посещения работающим медицинской организации. Какие-либо дополнительные сведения или документы работнику при этом представлять не нужно.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69961,65 рубля в месяц. Информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в дальнейшем отследить в личном кабинете застрахованного, расположенного по адресу https://lk.fss.ru/recipient.

Как уточняют в отделе назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам регионального отделения Фонда социального страхования, в этот раз необходимо подавать реестры сведений по следующим периодам карантина: с 15 июня по 22 июня 2020 года, с 23 июня по 29 июня 2020 года, с 30 июня по 7 июля 2020 года, с 8 июля по 14 июля 2020 года. Формировать и отправлять реестры можно в бухгалтерских сервисах своего спецоператора, через собственное доработанное программное обеспечение, бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда социального страхования.

Работодатели для уточнения информации могут обратиться по тел.: 8 (4162) 99-31-72, 99-31-68, 99-06-27.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Где в Амурской области выявили новые случаи COVID-19*:

г. Благовещенск +15

г. Свободный +5

пгт.Прогресс +3

г.Тында +2

г.Райчихинск +1

Благовещенский район +1

Сковородинский район +1

Свободненский район +1

Тамбовский район +1

Октябрьский район +1

* По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области на 2 июля 2020 года