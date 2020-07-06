Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 июля 2020: В Амурской области от COVID-19 умерли 16 человек

По данным на 5 июля, в Амурской области выявлено в сумме 1860 случаев новой коронавирусной инфекции. Едва ли не половина заболевших – жители Благовещенска, где заразились 788 человек. За последние сутки в установленном порядке подтверждено 34 новых случая: 17 – в областной столице, четыре – в Свободном, три – в Тынде, по два – в Благовещенском, Магдагачинской и Ивановском районах, по одному – в Белогорске, Шимановске, Прогрессе, Тамбовском районе.

Из всех заболевших с начала пандемии 790 человек уже выздоровели и выписались из стационара. В 16 случаях заболевание COVID-19 привело к летальному исходу.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2572 человека (в г. Благовещенск - 1252, в г. Свободном - 533), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

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Новый госпиталь для Свободного

На площадке Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) возвели госпиталь на 88 мест. Работать он начнёт с 10 июля. Новое медицинское учреждение показали губернатору Приамурья Василию Орлову.

- Сегодня эпидситуация в Свободном и на площадках ГПЗ полностью под контролем. Сегодня на лечении находится меньше ста человек, за прошлый день было выписано 20. Исходя из того, что на площадке работает 32 тысячи человек, я считаю, что этот результат очень хороший. Начиная с марта был проведён большой набор мероприятий. В пик мы закрывали город блокпостами. Было запрещено посещение без прописки в Свободном. С 1 июля решением оперативного штаба эта мера была отменена за ненадобностью, - прокомментировал Василий Орлов.

Госпиталь на 88 коек, полностью оборудован всем необходимым, в том числе новейшим компьютерным томографом, ИВЛ, кислородными концентратами. Он соответствует всем требованиям, отметил губернатор. Также он напомнил, что в Свободном был отремонтирован старый военный госпиталь на 190 коек на улице Малиновского. Там сегодня проходят лечение сотрудники, которые были госпитализированы с площадки ГПЗ, и жители Свободного.

Планируется, что после окончания эпидемии COVID-19 новый госпиталь будет работать как многопрофильный центр. На базе инфекционного госпиталя будут выполняться обследования с помощью компьютерного томографа, а также современной рентген-техники. Здесь же будет размещено клинико-лабораторное оборудование. Помимо этого, на базе госпиталя будет оборудован анестезиологический центр, а также отделение функциональной диагностики.

Кроме того, в госпитале развертывается современная ПЦР-лаборатория - прямая диагностика коронавируса.

- Благодаря амурскому Роспотребнадзору они (лаборатории – Прим. ред.) оборудованы чётко в соответствии со всеми санитарными правилами и нормами. Закуплены приборы. Один здесь, в госпитале, второй - в госпитале на Малиновского. Один их приборов пришел из инновационного центра Сколково. Это действительно инновационные приборы, которые позволяют в режиме реального времени проводить исследования. Пропускная способность прибора, который будет в новом госпитале, позволит также обеспечить исследование анализов больных на стационарном лечении и всех амбулаторных больных, а в дальнейшем мы рассматриваем возможность проведения каких-то профилактических осмотров персонала, который находится на площадке, - сообщил главный врач проекта Амурский ГПЗ, доктор медицинских наук, профессор Александр Гребенюк.

Оборудована современная палата интенсивной терапии на 6 коек. Закуплены медицинские изделия и лекарственные препараты.

- Все самые совершенные разработки мировой медицины будут в этом госпитале, и будут доступны не только сотрудникам ГПЗ, но и всем жителям. «Авифавир», лекарство от коронавируса, которое только разработана и получило все лицензионные разрешения, оно уже есть в Свободном. И уже пациенты получают терапию этим препаратом в Свободненском больнице, - добавил главный врач проекта.

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