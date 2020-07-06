Любишь купаться – люби и на камушках загорать

В столице Приамурья месяц как стартовал купальный сезон. О том, будет он или нет, в мэрии не знали до последнего - пандемия вносила коррективы во все, что только могла. В администрации лишь продолжали готовить так называемые места отдыха и надеяться на лучшее. Лучшее случилось, и вот уже народ высыпал на пляжи. Как выглядят эти самые пляжи и комфортно ли на них отдыхать, проверила «Комсомолка».

Глаз да глаз

Готовиться к купальному сезону в городе начали заранее: был куплен современный катер, который вместе с имеющимся судном «Восток» приступил к патрулированию. Прошли специальное обучение 32 матроса-спасателя. Они будут дежурить на постах, оборудованных в местах отдыха.

Однако, несмотря на раннюю подготовку, патрулирование пляжей началось лишь 30 мая - к этому моменту на них уже несколько дней отдыхали благовещенцы. Патрулированием занялись спасатели и добровольные народные дружины, что стало новшеством 2020 года.

- В основном это спортсмены. Если в прошлом году они помогали нам по 1-2 человека, то в этом организованы полноценные дружины, и совместно с полицией помогают нам обследовать городские зоны отдыха, - пояснил начальник управления по делам ГОЧС города Игорь Темнюк.

Зоны отдыха приглянулись не только взрослым, но и детям, для которых нахождение на пляжах без мам и пап может обернуться и страшной трагедией. На них обратили внимание и ответственные за патрулирование. По словам добровольца Рустама Доронина, в первую очередь они беседуют как раз с детьми и подростками.

- Дети должны осознавать, что находиться в воде без родителей опасно. В прошлом году мы также в рейдах участвовали, от Калинина, 1. Берег обследовали ежедневно. У нас и девушки в рейдах участвуют. Подростки в основном положительно реагируют на замечания, если необходимо, связываемся с полицией и уже с их помощью решаем проблему, - рассказал спортсмен.

Комфортом и не пахнет?

Корреспондент «Комсомолки» в выходные прогулялся по самым популярным пляжам города и посмотрел, как отдыхают благовещенцы.

Заводская - Набережная

Туда наш корреспондент попал, когда небо занесло тучами и весь день было пасмурно и прохладно. Само «место отдыха», которое сейчас таковым назвать трудно, находится не в лучшем состоянии: ведется ремонт набережной, вокруг лежит мусор, ветки и огромные груды песка. Но это не остановило смелых благовещенцев!

Отдыхающих на неофициальном пляже было предостаточно. Народ отдыхал, жарил шашлыки, дети бегали по «горам». Кто-то даже рискнул и занырнул в холодную Зею.

- Зато на улице теперь не так холодно, - отметил выходящий из воды с ног до головы мокрый паренек.

Затонский переулок

Сюда журналистка пришла уже на следующий день, оказавшийся жарким и идеальным для отдыха. Отправилась первым делом в неофициальное место отдыха амурчан - Затонский переулок, в районе дома №3. И не прогадала. Людей там было много: кто загорал, кто просто отдыхал в компании друзей и вкусной еды. Отдыхающих было столько, что они «растянулись» на весь пляж, а кто-то и вовсе загорал за кустиками - ближе к дороге, где народу поменьше.

Набережная Амура

На ней официально есть два места отдыха: от переулка Уралова до Мухина и от Мухина до Артиллерийской. Несмотря на то что официальным этот пляж считается уже который год, он плохо оборудован: из положительного на втором участке лишь натянута сетка и имеется пост спасателей, на котором они, верно, сидят и смотрят за тем, чтобы беды ни с кем не произошло.

Минусы все же перевесят плюсы - пляж весь усыпан камнями, по которым идти даже в кроссовках тяжеловато и больно. Помимо этого, на нем много мусора и еще больше - стекол от битых бутылок. А там ведь отдыхают и маленькие дети, которые бегают в сандаликах и шортах! Упадет ребенок на стекло и все - скорая. Еще хуже, если стекло прорежет сандалики и повредит нежные ножки малыша.

Но эти факторы благовещенцев не остановили - видимо, уж очень сильно хочется лета в такой период. Больше людей, конечно, отдыхают на участке от Мухина до Артиллерийской: играют в волейбол, загорают. Но, несмотря на высокую температуру, в воде никого не было - видать, нагреться она еще не успела.

Каменистый пляж желающих отдохнуть не останавливает. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Айда купаться!

В этом году в амурской столице выделены восемь официальных мест отдыха:

- река Зея на территории дачного поселка Зазейский,

- ручей Буяновский на территории поселка Моховая Падь,

- река Зея на территории села Белогорье,

- река Зея в районе улицы Амурской,

- река Зея в районе переулка Связного,

- первое Владимировское озеро,

- река Амур от переулка Уралова до улицы Мухина,

- река Амур от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Дно водоемов в этих местах было обследовано водолазами, взяты пробы воды. В местах, где купаться запрещено, выставлены соответствующие знаки.