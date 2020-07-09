Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 июля 2020: Как поддержат безработных и бизнесменов в пандемию

В Амурской области продолжается пандемия коронавируса. По последним данным, в регионе выявлено 1944 случая COVID-19, из которых 844 завершились выздоровлением. Продолжают обследовать людей, контактировавших с больными, - их в области 2274. Из них 2264 изолированы дома, а десять находятся в обсерваторах.

Инфографика: yandex.ru

Пандемия в Приамурье длится уже несколько месяцев. Она затрагивает все сферы жизни, ставит в трудное положение предпринимателей и рядовых сотрудников, некоторые амурчане потеряли работу. О поддержке безработным и бизнесу рассказали в правительстве Амурской области.

Миллионы для безработных

В ближайшее время Амурская область получит 30 миллионов рублей на создание временных рабочих мест в пандемию. Список регионов, кому положена поддержка, одобрило правительство РФ 4 июля. Деньги пойдут на частичное возмещение расходов по оплате труда амурчан.

Сейчас правительство Амурской области готовит соглашение и разрабатывает программу, а также порядок, по которым средства будут направляться тем работодателям, кто обеспечит временную занятость людям, лишившимся заработка, сообщают в пресс-службе ведомства.

Средства рассчитаны на возмещение затрат работодателя на оплату труда временных сотрудников в течение трех месяцев из расчета МРОТ плюс районный коэффициент. Согласно предварительным подсчетам, сумма в 30 миллионов рублей позволит обеспечить заработком около 500 амурчан.

Напомним, в Амурской области с 8 мая действует программа, в рамках которой граждане, лишившиеся заработка в пандемию, получили возможность устроиться на общественные работы. На эти цели предусмотрено около 29 миллионов рублей из областного бюджета. На данный момент такой работой обеспечены 707 человек.

Опора для бизнеса

С этой недели получать прямую субсидию от региона предпринимателям станет проще, рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова на заседании областного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Напомним, субсидии были и остаются предусмотренными не только для предпринимателей, ведущих деятельность в отраслях, признанных пострадавшими от распространения коронавирусной инфекции. Рассчитывать на средства также могут те, чей доход за апрель текущего года снизился более чем на 30 процентов. Такие условия уже позволили значительно расширить перечень получателей поддержки, ведь 65 % всех поступивших заявок на субсидию были поданы именно на основании снижения выручки.

Однако уровень охвата бизнеса поддержкой все еще недостаточен, считает министр. Чтобы расширить перечень получателей, правительством области принято решение об упрощении ряда условий.

- Мы получили запрос от предпринимательского сообщества о расширении возможностей получения поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса, в которых работают больше 15 человек. Таких организаций у нас немного, но они все равно есть. Поэтому мы решили исключить из порядка пункт, касающийся численности работников, чтобы еще больше предпринимателей могли получить прямую субсидию от региона, - рассказала Людмила Старкова.

Кроме того, в начале июля на федеральном уровне было принято постановление, которое позволяет предоставлять субсидии организациям, реализующим подакцизную продукцию. В связи с чем в правительстве области приняли решение о расширении перечня получателей и по данному направлению.

- Новая норма позволяет нам дополнительно расширить количество получателей поддержки. Соответствующий документ на уровне региона уже принят. Если ранее такие организации не могли воспользоваться поддержкой, то с текущей недели большинство муниципальных образований уже объявили о возможности приема заявок от субъектов МСП, реализующих подакцизную продукцию, - подчеркнула министр экономического развития и внешних связей Приамурья.

Кроме того, разрабатывается новый пакет мер для пострадавшего бизнеса. Отдельные виды прямой финансовой поддержки будут разработаны для гостиничного бизнеса, общепита, сферы спорта, развлекательных и досуговых учреждений, включая кинотеатры. Субсидии будут предоставляться непосредственно через муниципальные образования области по аналогии с ранее введенными мерами поддержки.

По словам Людмилы Старковы, сумма субсидий в сфере гостиничных услуг составит от 200 до 400 тысяч рублей на одного заявителя. Использовать единовременную выплату предприниматели смогут на оплату коммунальных услуг, содержание общего имущества, арендные платежи, текущий ремонт и закупку постельного белья.

В сферах общественного питания, спорта и культуры максимальная сумма субсидии будет рассчитана как 1000 рублей за 1 кв. м. площади зала обслуживания. Максимальная сумма по прямой субсидии составит 500 тысяч рублей на одного получателя. Использовать средства можно будет на оплату коммунальных услуг, арендные платежи и оплату труда работникам. Кроме того, сфера общепита сможет использовать средства и для ремонта оборудования, необходимого для оказания услуг.