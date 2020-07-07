2020-07-07T06:03:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 7 июля 2020: Потерявших работу во время пандемии обучат новым профессиям

На это хотят получить федеральное финансирование
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Умение шить сейчас, например, очень востребовано. Фото: Татьяна РЯБОВАУмение шить сейчас, например, очень востребовано. Фото: Татьяна РЯБОВА
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По состоянию на утро 7 июля в Амурской области выявлено 1889 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 813 завершились выздоровлением, пациенты выписались из стационаров. Большинство заболевших обнаружились в столице региона – здесь число случаев уже достигло 811. Кроме того, в Благовещенске выявляют больше всего заболевших каждые сутки – 6 июля из 29 новых случаев 23 подтвердились в областном центре.

По состоянию на 6 июля на новую коронавирусную инфекцию проведено 117 874 исследований, в том числе за последние сутки – 1862. Работа по выявлению заболевших COVID-19 продолжается. Сейчас общее число контактных с заболевшими составляет 2574, из них 1272 – в Благовещенске, 523 – в Свободном, остальные – в других районах области. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Фото: Яндекс

Фото: Яндекс

Кроме того, в регионе ищут пути поддержки для амурчан, не заболевших, но пострадавших из-за пандемии – например, потерявших во время нее работу. Так, Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Амурской области готовит заявку на предоставление федерального финансирования, которое направят на переобучение граждан, потерявших работу в период распространения коронавируса.

Образовательные программы будут проходить на базе площадок регионального чемпионата WorldSkills. Для этого региональным оператором – ЦОПП – и Союзом WorldSkills Россия будет заключено специальное соглашение.

- Предполагается, что обучение безработных амурчан начнется с начала нового учебного года, - прокомментировали в центре.

Напомним, амурский Центр опережающей профессиональной подготовки открылся в рамках реализации национального проекта «Образование» в 2019 году. В его задачи входит изучение отраслевой потребности работодателей в кадрах, профессиональная ориентация, создание базы кадровых ресурсов и базы образовательных учреждений. В центре могут обучаться специалисты различных отраслей экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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