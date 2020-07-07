Как амурскому школьнику подработать в интернете

Зимой мы со старшим сыном решили, что он будет на каникулах подрабатывать. «Если ноут нужен позарез, иди трудись, и будет тебе польза», - подытожила я. Но пришел «ковид» и всем все испортил. Наш работодатель сначала на время закрылся, а потом не стал рисковать и набирать детей.

Так бы первое трудовое лето пошло насмарку, если бы «Дневник.ру» не прислал письмо с предложением подзаработать в интернете. «Заработай 420 рублей за 4 часа на биржах для фрилансеров!» - так звучит призыв разработчиков образовательного портала. А вдруг действительно правда? Перед тем как дать своему ребенку погрузиться в мир виртуальной работы, я решила сначала испробовать на себе.

Тестируем искусственный интеллект

Если кратко, то площадок для фрилансеров сейчас в интернете очень много - выбирай не хочу. Но для самых неопытных (то есть школьников) могут подойти два вида бирж. Именно их советуют работники интернет-дневника.

Первый вариант связан с тестированием поисковых систем, систем искусственного разума (например, «Алисы» - голосового помощника одной из российских компаний), оценки видеороликов и баннеров. Обратите внимание, что среди видеороликов могут быть предназначенные только для взрослых!

Скажу честно, задания там очень длинные и муторные, а оплата мизерная. За 0,01 $ (примерно 65-70 копеек) ты можешь сидеть полчаса и оценивать десятки фотографий со светофорами на улице: горит там или не горит «глаз», какого цвета, пешеходный или для водителей. К тому же фото все размытые и ничего на них не видно, порой даже цвет не разберешь. Чтобы заработать даже эти копейки, некоторые заказчики просят сначала пройти обучение. Проходишь его, долго вникаешь, потом переходишь к заданию. За час работы за компьютером получаешь 70 копеек. Как-то несерьезно.

Задания, конечно, разные. Например, за 0,02 $ можно сравнить результаты поисковиков. Но перед этим нужно хорошо выучить пять понятий релевантности, которые дает заказчик. Пока не выучишь, дальше не пройдешь и свои «рупь с полушкой» не получишь. С оценкой ответов «Алисы» тоже непросто. Есть градация адекватности ее ответов, которую тоже нужно выучить. В заданиях - куча реальных диалогов обычных людей с программой, включая и нецензурные. Сидишь, читаешь их и пытаешься понять, кто из них более адекватен: человек или робот.

На бирже есть задания и подороже, от 3 $. Например, с пометкой 18+. Но мы такие сразу блокируем. За несколько попыток врубиться в этот безумный мир тестирования в течение трех дней я заработала полтора доллара, вывела их на свой счет телефона и проговорила на эти деньги с подругой. Хоть как-то компенсировала свои старания.

Вывод: На подобных ресурсах есть запрещенный для детей контент. Задания несложные, но объемные, требующие постоянного внимания. Стоят мало, при этом на одно задание может уйти 15-30 минут.

Лайки и липовые комментарии

Второй тип бирж, которые предлагает опробовать «Дневник.ру» - площадки, где платят за лайки, репосты, активность на сайте, а также за комментарии. Здесь действует система рангов. На первом этапе ты можешь выполнять задание за 50 копеек. Они действительно несложные, если у тебя уже есть несколько живых аккаунтов в разных соцсетях с кучей друзей. Если ты подросток и у тебя все с этим пока хило, то вряд ли ты что-то получишь.

Чтобы заработать 50 копеек за лайк или голос нужно: зайти на сайт заказчика, зарегистрироваться там, если надо, вступить в группу или подписаться, поставить лайк под нужным комментарием, сделать скриншот. Все это дело прикрепить к заданию, отправить и ждать. На все это баловство у меня ушло минут 15. За час можно заработать целых 2 рубля.

Второй ранг дает возможность писать комментарии, за которые платят больше. Для этого нужно написать сочинение, отправить модераторам и ждать до 5 дней ответ. Я написала текст чуть больше 500 знаков на заданную тему «За окном воет собака». Получилась забавная зарисовка, за которую меня пропустили дальше. Комментарии писать интереснее. В среднем один стоит 8-9 рублей, бывает и того меньше. Зависит от объема. За час я успела сделать 3 комментария и заработала почти 27 рублей. Неплохо по сравнению с лайками. На булку хлеба хватит. Но мне показалось, что школьнику такая работа не подойдет. Родителям приучать ребенка врать - это как-то, согласитесь, странно.

За час я успела написать лестный отзыв о роботе-пылесосе, о витаминах для волос и коллагене, которые я никогда не использовала и вряд ли буду. После такой работы еще раз убедилась, что верить сайтам с отзывами нет никакого основания.

Вывод: Для лайков и репостов нужны активные аккаунты, которые вряд ли есть у школьников. Плата за такую работу небольшая: 50 копеек за голос или лайк. Комментарии стоят в несколько раз дороже, но дают почву для развития цинизма.

Чем душа успокоилась

Больше всего в этой истории меня удивило то, что главный образовательный портал страны предлагает такую работу детям. Не хочется быть ханжой, но что-то внутри говорит, что это ненормально.

Поработав на данных биржах, поняла, что это непросто. Глаза устают, спину ломит, удовольствия от работы - ноль. Обещанных 420 рублей за 4 часа с первого раза точно не заработаешь. Да и выполненные задания, кстати, сразу не оплачиваются - заказчик еще может не принять. В итоге мы решили дождаться следующего лета и по старинке работать в реальном мире. Так и пользы, и денег будет больше.

КСТАТИ

В Амурской области в 2018 году было трудоустроено 740 подростков от 14 до 18 лет. В 2019-м - 1020 человек. В 2020-м (данные с января по июнь) - 321. Планируется найти работу в этом году 897 несовершеннолетним. В среднем в Благовещенске через центр занятости каждый год работают на каникулах 50 юношей и девушек. Традиционно больше всех подростков трудоустраиваются в Тынде и Шимановске. Ограничительные меры из-за распространения вируса повлияли на снижение заявок от работодателей в центры занятости населения по всей области.

*Данные Управления занятости населения Амурской области от 22.06.2020