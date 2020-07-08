Отмена ограничений в Благовещенске: Как работают парки во время пандемии

В четверг, 2 июля, в Благовещенске начали работать аттракционы в парках и на территории Общественно-культурного центра - это одно из первых смягчений режима повышенной готовности в городе, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Новинки для детей

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию, парки с весны готовились к встрече посетителей. В Городском парке обновили арт-объекты «Дерево любви» и «Вера, Надежда, Любовь». Аттракционы украсили изображениями персонажей мультфильмов. Например, на аттракционе «Веселые горки» появились изображения Волка и Зайца из мультсериала «Ну, погоди!», на аттракционе «Лебеди» - рисунки к сказке «Гуси-лебеди».

Позаботились в Горпарке и о безопасности. Как сообщается на сайте благовещенской мэрии, здесь провели акарицидную обработку зеленых зон от клещей, прошли плановые работы по технической подготовке аттракционов к лету. Появились новые саженцы в зеленых зонах - в парке высадили голубые ели, акации, абрикосы. Была проведена санитарная обрезка деревьев. Работы по омоложению зеленых насаждений продолжатся. Постепенно сухостойные и аварийные деревья заменят молодые.

В Первомайском парке 2 июля откроются две инклюзивные площадки. На третьей проводятся завершающие работы. При подготовке парка к летнему сезону отремонтировали сцену, установили модульный туалет, комнату матери и ребенка, в порядок привели фигуру совы.

Маскам - нет, рассадке - да

Как сообщили ранее в пресс-службе администрации города Благовещенска, предприниматели были проинформированы о необходимости соблюдения санитарных норм при организации работы каруселей, батутов и лабиринтов. С точки зрения эпидемиологической безопасности и впрямь подготовились: во всех парках и на аттракционах на территории ОКЦ развешаны объявления о том, что посетители должны соблюдать масочный режим, носить перчатки или пользоваться антисептиками. Сами сотрудники аттракционов должны рассаживать детей и взрослых согласно санитарной дистанции, а раз в два часа обрабатывать аттракционы дезинфицирующим раствором.

Однако многочисленные предупреждения не то чтобы действуют на детей и взрослых. Гуляя по Горпарку пятничным утром, мы не заметили ни одного гостя в маске - защитные средства носили только сотрудники, да и то некоторые позволили себе слегка приспустить маски. Отчасти их можно понять, ведь дышать в маске из-за жары ой как непросто. А вот рассаживали отдыхающих действительно по всем правилам, позволяя сидеть рядом только родителям и детям. Хотя на некоторых аттракционах соблюсти дистанцию было непросто, так как желающих прокатиться немало даже в будни.

Благовещенцы явно соскучились по развлечениям, а потому с готовностью высыпали в парки. И если в пятницу людей в Городском парке было просто много, то в выходные - невероятно много. Уже на подходе к нему слышался детский смех, шум аттракционов, запах сладкой ваты. Как будто и нет никакой пандемии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цена билетов на муниципальные аттракционы не изменилась с прошлого года: взрослый билет стоит 120 рублей, детский - 70.

НОУ-ХАУ

Робот будет продавать мороженое в Горпарке Благовещенска

Купить десерт, кофе и прохладительные напитки благовещенцы смогут у робота. Его уже установили в Городском парке. Машина не имеет аналогов в России. Кики - так зовут робота - слышит, жестикулирует, она способна вести диалог. Робот оснащен терминалом безналичной оплаты, сенсорным монитором приема заказа, купюроприемником, окошком для выдачи чеков.

- Наш продавец - девушка по имени Кики. Ее имя расшифровывается как «комплексный интеллект коллективного использования». У Кики есть лицо, она умеет улыбаться, у нее светятся глаза, есть руки, прическа, красные волосы. С таким роботом, как наш, я разговаривала в Москве. Кики отвечает покупателям и даже шутит. Например, её спрашивают: «Сколько тебе лет?» А она отвечает: «У девушки-робота тоже неприлично спрашивать о возрасте», - рассказала владелец умной машины, благовещенский предприниматель Анна Трамбицкая.

Бизнес-леди узнала о продаже таких машин в России в 2019 году и решила купить роботов для Благовещенска. Она побывала в Москве на заводе, который производит роботов, и договорилась о поставке двух машин. Администрация Благовещенска выделила место для установки Кики в Городском парке. Второй робот будет продавать мороженое в ТРЦ «Острова» - его доставят в Благовещенск в августе.

В меню у робота - мороженое с разными вкусами, в том числе мяты, манго, голубого неба, арбуза, дыни, советского пломбира. Кроме продажи мороженого, Кики может сварить зерновой кофе, добавить натуральное молоко и предложить газированные напитки.