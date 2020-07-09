130 лет назад Благовещенск посетил Антон Чехов

В Благовещенск писатель прибыл 8 июля (26 июня по старому стилю) в 1890 году, когда отправился изучать жизнь каторжников на Дальнем Востоке и хотел таким образом облегчить их участь.

Остановка в Благовещенске была короткой, но она оставила след в творчестве Антона Павловича. Он упоминает наш город в нескольких письмах и в третьей главе своей знаменитой книги «Остров Сахалин».

Чеховскими тропами

Как Чехов провел время в нашем городе, куда ходил и что делал, хорошо знает краевед, журналист Валентина Кобзарь. В прошлом году дипломированный народный экскурсовод проводила всех желающих по чеховскому маршруту, рассказывая амурчанам, где побывал великий писатель. Её авторская пешеходная экскурсия вызвала большой интерес у благовещенцев. Если же вы самостоятельно прогуляетесь по набережной от Триумфальной арки до городского парка, тоже сможете побывать в нескольких чеховских местах.

- В Благовещенск писатель прибыл на пароходе «Ермак» и высадился на пассажирской пристани, которая располагалась прямо напротив будущей Триумфальной арки. Арки тогда еще не было, ее построили только через год. Здесь Чехов сошел на берег, - рассказывает Валентина Петровна.

Из Благовещенска он отправил два письма, одно из которых было адресовано его другу - редактору-издателю газеты «Новое время» Алексею Суворину. В письме Антон Павлович описывает, как купался в Амуре. Купальня в то время была устроена в районе улицы Графской (ныне Калинина), напротив современной ротонды. Это еще одно чеховское место.

По предположениям народного экскурсовода, знаменитый писатель купался в водах Амура в первый день, поскольку на следующий день отправлялся дальше, а накануне отъезда всегда много хлопот.

- Как только Антон Павлович пристроил куда-то свой багаж, он, как я предполагаю, отправился в почтово-телеграфную контору. В пути письма не могли его догнать, и телеграммы были единственной возможностью получить сведения из Европейской России, - продолжает Валентина Петровна. - В Благовещенске станция располагалась в Проезжем переулке, там, где сейчас в городском парке строится частный музей «Городская усадьба».

Также есть сведения, что Антону Павловичу в дни пребывания в Благовещенске довелось лечить местного мальчика. В те годы при населении 20 тысяч человек в городе было всего 9 врачей, которые обслуживали гражданское население. И поэтому горожане подходили к пароходам и искали докторов. С «Ермака» как раз и откликнулся Чехов. Но что именно за ситуация была, от чего лечил мальчика доктор, пока достоверно не известно.

О вежливом народе

В своём путешествии русский писатель приглядывался к китайцам, что неудивительно - для жителя европейской России желтолицые мужчины были в диковинку. На западе он таких типов не встречал: в национальных одеждах, с длинными косами. В одном из своих писем Чехов подробно описывает любопытную встречу: «Когда я одного китайца позвал в буфет, чтобы угостить его водкой, то он, прежде чем выпить, протягивал рюмку мне, буфетчику, лакеям и говорил: кусай! Это китайские церемонии. Пил он не сразу, как мы, а глоточками, закусывая после каждого глотка, и потом, чтобы поблагодарить меня, дал мне несколько китайских монет. Ужасно вежливый народ. Одеваются бедно, но красиво, едят вкусно, с церемониями».

О том, где ночевал знаменитый гость, точных сведений нет.

- Я полагаю, что он разместился в здании Общественного собрания (ныне Амурский театр драмы). Как писали тогда в путеводителях, по согласованию с буфетчиком господа путешественники могли останавливаться в Собрании на ночлег, - говорит Валентина Кобзарь.

В целом же Благовещенск произвел на писателя самое положительное впечатление. Чуть позже Чехов напишет своему другу Суворину: «Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу. Только и разговоров, что о золоте. Золото, золото и больше ничего. Я в Амур влюблен; охотно бы пожил на нем два года. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы. Последний ссыльный на Амуре дышит легче, чем самый первый генерал в России. По Амуру живет насмешливый народ; все смеются, что Россия хлопочет о Болгарии, которая гроша медного не стоит, и совсем забыла о Амуре. Нерасчетливо и неумно».

В память о пребывании Антона Павловича в столице Приамурья на здании бывших торговых рядов «Мавритания» (сейчас там находится институт геологии и природопользования ДВО РАН, ул. Богдана Хмельницкого, 2) установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь 27 июня 1890 года останавливался А. П. Чехов».

Также в Благовещенске есть улица имени Чехова (до революции она именовалась Кожевенной, а имя писателя ей присвоили в 1964 году). И, конечно же, имя Антона Павловича носит молодежная библиотека - современное и популярное у городской молодежи место досуга.

В честь Антоши Чехонте

Интересно, что в этом году молодежная библиотека имени Чехова участвовала в конкурсе муниципальных грантов в сфере культуры и искусства в номинации «Благовещенск - столица Приамурья» с культурно-просветительским проектом «Антоша Чехонте».

Здесь уже приступили к его реализации: составили план культурно-познавательных мероприятий. В числе первых - исследование улицы, названной в честь писателя, и издание краеведческого комикса «Антоша Чехонте».

- Всего будет выпущено 50 экземпляров комикса об Антоне Павловиче. Уже в октябре состоится презентация издания. Все экземпляры будут переданы в муниципальные библиотеки города, а электронный вариант разместят на сайте библиотечной системы Благовещенска. Кроме того, планируется размещение комикса на платформе ЛитРес, - сообщают в молодежной библиотеке имени А. П. Чехова.

Кстати, ко дню рождения города молодежная библиотека открыла небольшую выставку, посвященную путешествию Чехова на Дальний Восток. А буквально на днях фасад библиотеки украсила инсталляция с Антоном Павловичем. Рядом - саквояж, с которым писатель путешествовал по нашим краям.

Чехов в Благовещенске повсюду - даже на фасаде именной библиотеки. Фото: Молодежная библиотека им. А. П. Чехова

Справка «КП»

В 1890 году Чехов совершил путешествие на остров Сахалин, чтобы изучить каторгу и привлечь к ней внимание современников. Из Москвы до острова через всю Россию писатель добирался поездом, на лошадях, пароходами. В Благовещенск Антон Павлович прибыл на пароходе «Ермак» по рекам Шилке и Амуру. Тогда он был тридцатилетним мужчиной, еще достаточно молодым, но уже состоявшимся врачом и зрелым писателем. В Благовещенске Чехов пробыл недолго: уже на следующий день, 9 июля (27 июня по старому стилю), на пароходе «Граф Муравьёв-Амурский» он отплыл в Хабаровск, и оттуда дальше - на Сахалин.

Всего путешествие Чехова на Сахалин и обратно продлилось почти восемь месяцев, он преодолел больше 30 000 километров. Книга «Остров Сахалин» вышла в свет в 1895 году.