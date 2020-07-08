2020-07-08T05:20:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 июля 2020: Новые заболевшие и новые меры поддержки

Последние новости к полудню 8 июля 2020 г.
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Количество заболевших в последние дни практически не превышает 30 человек в сутки. Фото: pixabay.comКоличество заболевших в последние дни практически не превышает 30 человек в сутки. Фото: pixabay.com
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Пандемия коронавирусной инфекции в Амурской области продолжается. За прошедшие сутки в регионе выявили 28 новых лабораторно подтверждённых случаев COVID-19, всего в регионе – 1917 случаев. Из них 813 завершились выздоровлением, а 16 – летальным исходом.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 2322 человека (в г. Благовещенск - 1081, в г. Свободный - 341), проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию. По состоянию на 7 июля на COVID-2019 проведено 120 187 исследований, в том числе за последние сутки – 2313. На изоляции по месту жительства находится 2312 человек, в изоляторах – 10, в обсерваторе - 0.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Опора для бизнеса

Однако есть и хорошие новости – Амурская область получила дополнительные средства на поддержку для бизнеса. Как рассказала руководитель Амурской региональной микрокредитной компании (АРМКК) Ольга Белоусова, в конце июня организация получила 168 миллионов рублей.

На сегодняшний день она уже одобрила 194 микрозайма и выдала предпринимателям региона больше 180 миллионов кредитных средств, из них 109 миллионов рублей амурчане получили с начала 2020 года. Наиболее востребованными услугами у бизнеса в текущих условиях остаются займы для выплаты сотрудникам заработной платы, а также для пополнения оборотных средств.

В свою очередь, заместитель исполнительного директора Гарантийного фонда Приамурья Полина Шакирзянова сообщила, что спрос на услуги поручительства у предпринимателей области остается стабильно высоким. С начала года с помощью поддержки региональной гарантийной организации амурским предпринимателям было предоставлено поручительство по 38 договорам на общую сумму в 221,8 миллиона рублей, что помогло привлечь в бизнес больше 600 миллионов рублей кредитных средств. Кроме того, Фондом активно продолжается работа по рефинансированию, пролонгации и реструктуризации уже действующих кредитов. А с недавних пор Фонд дополнительно упростил и условия, касающиеся целей кредитования бизнеса.

- Теперь мы можем предоставлять поручительство и в том случае, если бизнесу необходимо получить кредит на выплату заработной платы сотрудникам, пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов или выплату налоговых платежей, - отметила Полина Шакирзянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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