В Благовещенске готовятся к фестивалю «Детство на Амуре»

Амурская столица активно готовится к седьмому международному фестивалю «Детство на Амуре». В 2020 году он будет посвящен Году памяти и славы, поэтому название его дополнилось - в этом году фестиваль именуется «Детство на Амуре. Правнуки Победы».

В этом году принять участие в «Детстве на Амуре» смогут дети в возрасте от 7 до 17 лет. Для них предусмотрены пять конкурсных направлений, положения конкурсов опубликованы на сайтах «Детство на Амуре» и управления культуры Благовещенска.

Организаторы фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» разработали положения и форму заявки на участие, ведется работа по формированию состава жюри конкурсов. Бессменный президент международного фестиваля и его идейный вдохновитель - заслуженный деятель искусств Российской Федерации, автор популярнейших детских песен Григорий Васильевич Гладков.

Приглашенные члены «звездного жюри» выступят не только в качестве экспертов конкурсных отборов, но и проведут мастер-классы и творческие встречи для участников фестиваля и их педагогов.

В случае снятия ограничения на проведение массовых мероприятий фестиваль «Детство на Амуре. Правнуки Победы» пройдет в Благовещенске с 16 по 18 октября 2020 года. В первый день ведущие специалисты в сфере культуры и искусства проведут мастер-классы для детей. Заключительный отчетный гала-концерт фестиваля состоится 18 октября на сцене Общественно-культурного центра.

За счет средств Фонда президентских грантов в результате проведения фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» будет присуждено 54 индивидуальные единовременные стипендии и четыре премии лучшим творческим коллективам. На эти цели Фонд президентских грантов выделил 1 251 750 рублей.

КОНКРЕТНО

В рамках фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы» пройдут:

- вокальный конкурс (солисты и ансамбли);

- конкурс детских рисунков «Коробка с карандашами» (индивидуальные и коллективные работы);

- конкурс декоративно-прикладного творчества «Пластилиновая ворона» (индивидуальные и коллективные работы);

- литературный конкурс (индивидуальные работы в номинациях «Поэзия» и «Рассказ»);

- конкурс кино- и видеотворчества «КинАмурчик» (индивидуальные и коллективные работы в номинациях «Кино», «Видеоблоги», «Анимация и 3D-моделирование»).

В фестивале принимают участие дети и подростки из Амурской области, регионов России и зарубежных стран. В Год памяти и славы детское творчество должно отразить в себе тему патриотизма и сохранения наследия Великой Победы.

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