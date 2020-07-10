Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 июля 2020: В Амурской области число тестов на COVID-19 увеличат до 1200 в сутки

В Амурской области за минувшие сутки подтвердился 31 случай новой коронавирусной инфекции. Это означает, что с начала пандемии в регионе заболели уже 1975 человек. Хорошая новость – часть из них выздоровели, 844 человека уже выписались из стационара. Однако есть и летальные исходы: по информации правительства области, за всё время от коронавируса скончались 20 человек, по информации сайта стопкоронавирус.рф – 22 человека.

Инфографика: yandex.ru

Между тем, лаборатории минздрава Приамурья наращивают объёмы тестирования на COVID-19. Подробности об исследовании рассказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева. По её словам, тестирование для постановки диагноза «новая коронавирусная инфекция» проводится в лабораториях ПЦР-диагностики. Это исследование является основным для постановки диагноза, в том числе при носительстве COVID-19. В феврале 2020 года за счёт средств областного бюджета были приобретены пять аппаратов ПЦР для того, чтобы расширить диагностическую базу в медицинских учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения Амурской области.

1 апреля начала работать ПЦР-лаборатория в Амурской областной инфекционной больнице, с 1 мая – в областной клинической больнице. В инфекционной больнице исследования проводятся в круглосуточном режиме. Количество исследований, которое по мощности данные лаборатории на сегодня могут выполнять – 600-900 в сутки. Так, за последние сутки выполнено около 900 исследований.

- Сейчас мы проводим все мероприятия для того, чтобы увеличить мощности этих лабораторий. В круглосуточный режим перешла лаборатория Амурской областной клинической больницы. Мы туда стянули все силы и средства. Усилили кадровый потенциал. Будем наращивать мощности, -рассказала Светлана Леонтьева.

Она уточнила, что сейчас готовится к открытию ПЦР-лаборатория на базе Свободненской поликлиники, она возьмёт на себя часть объёмов. Также готовят открытие на базе городской клинической больницы, там, где развёрнут инфекционный госпиталь, чтобы минимизировать время, которое затрачивается на транспортировку анализов, увеличить объёмы тестирования для постановки диагноза и подтверждения лечения пациентов и их выздоровления.

Проблем с тест-системами нет, они в достаточном количестве. Увеличение количества ПЦР-лабораторий позволит проводить до 1200-1300 исследований в сутки.

- Само исследование очень длительное, это достаточно трудоёмкий процесс. С момента получения материала в лабораторию до получения результата требуется 8-9 часов, - пояснила и. о. министра здравоохранения. - Мы пересмотрели маршрутизацию по доставке материала, по распределению объёмов между медицинскими организациями. Сейчас максимально персонифицировано отслеживаем каждый случай - до получения конкретного результата и доведения информации до пациента.