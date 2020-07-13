Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 июля 2020: В Амурской области продолжают снимать ограничения

В Амурской области, по информации на утро 13 июля, подтверждены 2097 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 958 завершились выздоровлением, а 22 – привели к летальным исходам.

Инфографика: yandex.ru

Между тем, в регионе продолжают смягчать введённые из-за пандемии ограничения. На последнем заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией власти решили с 15 июля снять ограничения в работе гостиниц Благовещенска и Свободного. Если раньше заселиться в них могли только граждане, находящиеся в командировке, то сейчас – любые путешественники. Также с 15 июля будет разрешена работа аттракционов на открытом воздухе на территории Свободного.

Кроме того, отменяются ограничения в отношении отдельных организаций общепита Благовещенска, с условием соблюдения определенной площади и условий работы. При соблюдении необходимых санитарно-эпидемиологических мер смогут работать кофейни, закусочные, буфеты с залом обслуживания не более 50 квадратных метров.

Исходя из эпидемиологической ситуации продлены ограничения в работе загородных лагерей до 1 августа. Решение о приеме детей в пришкольные лагеря труда и отдыха будут принимать муниципалитеты с учетов санитарно-эпидемиологической обстановки, мера не распространяется на Благовещенск и Свободный.

До 31 июля продлены сроки получения больничных листов для граждан в возрасте 65 лет и старше, находящихся на самоизоляции.

- В случае ухудшения обстановки у глав муниципалитетов есть право прекращать виды деятельности на местах, при этом необходимо информировать об этом областной штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», - сказал Василий Орлов.

КСТАТИ

Амурчане не носят маски, а предприниматели не закупают антисептики

В Приамурье продолжаются проверки объектов питания, торговли, парков и общественного транспорта на предмет соблюдения противоэпидемических мер. За прошедшие две недели сотрудники министерства экономического развития и внешних связей региона проверили 90 компаний. Чаще всего нарушения касались некорректного ношения масок и отсутствия дезинфицирующих средств.

- Отмечается снижение числа несущественных нарушений, в то же время на одного предпринимателя из Благовещенска составлен протокол о грубейшем нарушении правил, - рассказала министр экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Проверки предпринимателей проводились и сотрудниками Роспотребнадзора региона.

- Проведенные на текущей неделе в Благовещенске рейды по паркам, фитнес-центрам и общественному транспорту по выполнению требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции показали ряд нарушений. Из 10 посещенных фитнес-центров в трех отсутствовали дезинфектанты и не проводилась термометрия сотрудников. На общественных автобусных маршрутах отмечались случаи нарушения масочного режима водителями и пассажирами, - рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Также несоблюдение масочного режима на общественном транспорте было зафиксировано в общественном транспорте Свободного.

За прошедшую неделю была проверена работа аттракционов в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее.

- В целом по паркам ситуация стабильная, даны определенные рекомендации по соблюдению дистанции между посетителями, - отметила Ольга Курганова.

Соблюдение противоэпидемических мер было проверено и среди малоконтактных физкультурно-оздоровительных смен, которые начали работу в Благовещенске со 2 июля. Серьезных нарушений не выявлено.

- Мероприятия по контролю ослаблять нельзя, каждый глава на местах несет личную ответственность по соблюдению ограничительных мер на территориях. Ситуация заслуживает самого пристального внимания, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.