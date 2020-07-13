Рабочие разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе

Сегодня, 13 июля, на Амурском газоперерабатывающем заводе произошло ЧП. Бунтовали рабочие, которым несколько месяцев не платят заработную плату.

Фотографии и видео с места происшествия разлетелись по социальным сетям. Рабочие, крича, ходят по коридорам офисного здания, швыряют вентиляторы и все, что попадается им под руку, срывают картины и плакаты, открывают двери кабинетов.

Судя по кадрам, все участники бунта - граждане иностранных государств.

Только офисом строители не ограничились. Они вышли на территорию стройки и продолжили громить все там. На фотографиях видны перевернутые автомобили (как легковые, так и грузовые) с разбитыми лобовыми стеклами, на территории валяются сломанные доски.

Разгромили рабочие и супермаркет, находящийся на территории. На кадрах видно, что на полках нет продуктов, на полу валяются пакеты и коробки.

В службе по связям с общественностью АГПЗ рассказали, что инцидент произошел на территории подрядной организации «Ренейссанс».

- Участники инцидента, в результате которого офисным помещениям подрядной организации «Ренейссанс» был причинен ущерб, задержаны правоохранительными органами, проводится расследование. Инцидент произошел вследствие финансовых претензий ряда сотрудников к руководству подрядной организации.

К слову, в социальных сетях сообщают, что зарплату сотрудники не получают уже три месяца. В целом, комментаторы разделились на два лагеря: кто-то очень возмущен поступком рабочих, а кто-то их поддерживает, отмечая, что "кушать на что-то надо".

Произошедшим заинтересовались и правоохранители. Очевидцы сняли на видео вереницу полицейских машин, ехавших в сторону Свободного, а на самой территории находился отряд ОМОН с дубинками и щитами.

ОМОН на амурском ГПЗ.ОМОН на ГПЗ

На место происшествия выехал Свободненский городской прокурор. Ведомстсво организовало проверку. Прокуратура даст оценку соблюдению строительной организацией трудовых прав рабочих.

Кроме того, в связи с отсутствием надлежащих предупредительно-профилактических мероприятий Свободненский городской прокурор внес представления руководителям организаций, участвующих в строительстве Амурского ГПЗ.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Прокурор города изъял уголовное дело и передал в следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области. Расследование уголовного дела взято под особый контроль прокуратуры.