Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 июля 2020: Число погибших от COVID-19 выросло до 26 амурчан

В понедельник, 13 июля, в Амурской области подтвердились 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших снова начало расти после того, как в течение нескольких дней не превышало 25-31 нового случая в сутки. На первом месте по приросту заразившихся традиционно оказался Благовещенск, где вчера подтвердили 22 заражения. На втором вновь оказался Свободный – там заболели 12 жителей.

Всего в Амурской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора, выявлено 2143 заразившихся COVID-19. Порядка 50% заболевших страдают от пневмонии, у 38,1% - симптомы ОРВИ, у 11,8% - нет вообще никаких симптомов. А 968 человек и вовсе успели выздороветь.

Как сообщают в правительстве Амурской области, в регионе зарегистрировано 26 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Один из скончавшихся – врач скорой помощи города Благовещенска Андрей Котенков, с которым коллеги, друзья и близкие простились 13 июля.

Свои соболезнования выразила также и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева:

- Мы потеряли в лице Андрея Котенкова замечательного человека, грамотного доктора, который был предан своей профессии и любимому делу. Он продолжал выполнять свои обязанности и в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. Но, к сожалению, в битве с тяжелой болезнью за собственное здоровье Андрею Николаевичу не удалось одержать победу – несмотря на все усилия его коллег. Разделяю горе всех, кто знал Андрея Николаевича, прошу принять слова поддержки и участия.

После смерти врача в социальных сетях начали появляться сообщения о несоблюдении правил эпидемиологической безопасности на станции скорой медицинской помощи города Благовещенска. На станции инициировали проверку, результаты ожидаются в ближайшее время.

ДОСЬЕ «КП»

Андрей Николаевич Котенков с 1991 работал врачом выездной бригады на станции скорой медицинской помощи города Благовещенска. С 1999 года состоял в специализированной кардиологической бригаде. За эти годы он спас от смерти сотни людей.