Абитуриенты не спешат подавать документы в амурские вузы

Главная особенность приемной кампании 2020 года в том, что абитуриенты могут подавать заявления в вузы даже без результатов Единого государственного экзамена. Прием документов стартовал 20 июня. Как проходит приемная кампания в условиях ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, выясняла «Комсомолка».

ОбразОАмГУ

В последние годы в Амурском госуниверситете отмечают рост интереса молодежи к инженерно-техническим направлениям подготовки и специальностям. Традиционно самое большое количество заявлений подается на «Таможенное дело» и «Электроэнергетику и электротехнику», и этот год - не исключение.

В целом же Амурский госуниверситет готов принять 635 абитуриентов на бюджетные места, из них 512 - на бакалавриат и специалитет, 123 - на магистратуру, и 140 - на программы среднего профессионального образования, куда, кстати, выпускники активно подают заявления. Вуз также готов принять более 3000 человек, желающих обучаться на договорной основе.

Пик подачи заявлений здесь ожидают в конце июля - начале августа, когда станут известны результаты ЕГЭ.

- Дополнительные вступительные испытания творческой профессиональной направленности мы планируем проводить в дистанционном формате. Абитуриенты смогут через личный кабинет зайти на платформу Moodle, пройти тестирование, по результатам которого им будут выставлены баллы. Что касается таких направлений подготовки, как «Дизайн» и специальности «Монументально-декоративное искусство», то там мы планируем проводить творческий экзамен очно, но только в том случае, если это позволит эпидемиологическая обстановка, - отметила ответственный секретарь приемной комиссии АмГУ Любовь Романова.

БГПУ

В Благовещенском педуниверситете в этом году стало на 25 бюджетных мест больше. Их общее количество на очную форму бакалавриата - 456. 145 мест на бюджетной основе предусмотрено для заочной формы бакалавриата (в прошлом году было 160). По магистратуре - 99 бюджетных мест (очно - 57, заочно - 42) - это на уровне прошлого года.

- Последние несколько лет среди будущих учителей завидным спросом пользуется факультет иностранных языков. К примеру, на английско-китайский профиль, куда уже подано 39 заявлений, три года подряд конкурс составляет 8 человек на место, при среднем по вузу - 4 человека на место, - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии БГПУ Виталий Ямковой. - Не менее популярными направлениями в этом году можно назвать английско-немецкий профиль (26 заявлений), английско-французский (20 заявлений) - вот явные лидеры.

Еще один «рекордсмен» по количеству поданных заявлений (и эта тенденция также наблюдается из года в год) - это направление «История и обществознание», сюда уже подано 31 заявление.

Всего же на очную форму бакалавриата к сегодняшнему дню подано около 350 заявлений, и около 100 - на заочную. В магистратуру на очное и заочное обучение изъявили желание поступать около 40 человек.

- Ориентировочно с 21 июля начнутся экзамены для абитуриентов, поступающих на факультеты с предметами, по которым не сдают ЕГЭ, - это рисование и физкультура. Через специальный логин и пароль в определенное время им нужно будет зайти на сайт и пройти тест по предмету. Сейчас разрабатываются инструкции для сдачи дистанционного экзамена, - отметили в вузе.

АГМА

По сравнению с прошлым годом увеличилось число бюджетных мест и для будущих студентов Амурской государственной медицинской академии. На лечебный факультет здесь готовы принять 230 абитуриентов, на педиатрический - 45.

- Учитывая особенности этого года, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 115 заявлений на лечебное дело и 48 - на педиатрию. Количество студентов пока невелико, несмотря на то, что приемная кампания стартовала 20 июня, но это объясняется тем, что еще не закончилось проведение ЕГЭ и абитуриенты не знают своих результатов, - отмечает ответственный секретарь приемной комиссии АГМА Олег Вдовин.

Как и во всех других вузах, срок подачи документов в АГМА - до 18 августа.

ДальГАУ

Число бюджетных мест в этом году увеличено и в Дальневосточном аграрном университете – до 752 (в прошлом году было 700). Около 600 мест запланировано для тех, кто пожелает получать высшее образование на договорной основе.

Традиционно у абитуриентов спросом пользуются такие направления как «Строительство», «Электроэнергетика и электротехника», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Агрономия», «Экономика».

- В этом году востребован факультет среднего профессионального образования, где могут продолжить обучение выпускники как 9-х, так и 11-х классов. Помимо трёх уже действующих специальностей – «Механизация сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и «Ветеринария» - добавляются ещё две: «Землеустройство» и «Технология молока и молочных продуктов», - рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Дальневосточного ГАУ Евгений Тихонов. – Всего в этом году количество бюджетных мест на факультет среднего профессионального образования составляет 110.

В рамках высшего образования в Дальневосточном ГАУ в этом году выделены бюджетные места на направление «Экология и природопользование». Также 104 бюджетных места выделено по направлениям магистратуры.

Отдельное внимание стоит обратить на минимальные значения баллов ЕГЭ. Они остались на уровне прошлого года, т.е. математика (профиль) – 27 баллов; русский язык – 36 баллов; физика - 36 баллов; биология - 36 баллов; география – 37 баллов; обществознание – 42 балла.

ДВОКУ

Более 200 курсантов планирует принять в этом году Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского.

Как отмечают в военном вузе, все специальности училища пользуются одинаковым спросом, а конкурс на место, предположительно, составит 3,4 человека на место.

В этом году каждый вуз распределен по регионам, то есть приемная комиссия создается на базе областных (краевых) военных комиссариатов. Для ДВОКУ это два региона - Амурская область и Забайкальский край.

Особенностью нынешних вступительных испытаний является и то, что амурские выпускники, желающие пройти отбор в любой военный вуз страны, делают это у себя, на месте, а жители других городов - в своих комиссариатах. К примеру, абитуриенты Забайкальского края, решившие поступать в ДВОКУ, проходят комиссию в своем регионе, а в вуз подают документы в электронном виде. Если они проходят по конкурсу, то им будет отправлен вызов и будущие курсанты должны будут приехать в Благовещенск.

- С одной стороны, особенности вступительных испытаний этого года вызывают и у абитуриентов, и у руководства военного училища определенные сложности, мы идем по непроторенной дорожке, такой формат работы используем впервые. С другой стороны, мы в любом случае отберем из всех кандидатов лучших - тех, кто достоин стать курсантом одного из самых престижных в стране военных училищ, - уверен заместитель начальника ДВОКУ по учебной и научной работе полковник Федор Бурков.

Колледжи

Прием документов в ссузы региона будет вестись в онлайн-формате до 25 августа.

- Возможность поступить в колледжи и техникумы у выпускников Амурской области будет на основании оценок в аттестате, - прокомментировали в региональном минобрнауки.

Всего в этом году поступить в колледж на бюджетной основе смогут около 4 тысяч выпускников.