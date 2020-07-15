Отмена ограничений в Благовещенске: Сначала - веранды, следом - кофейни

В Благовещенске продолжается смягчение ограничений, введенных для борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции. На этот раз руки развязали рестораторам: с 10 июля в областной столице разрешили работу веранд, а с 15 июля - кофеен, кафетериев, закусочных и буфетов с залом обслуживания площадью до 50 квадратных метров.

Обед под солнцем

Открытие веранд в предпринимательском сообществе встретили с воодушевлением. По словам бизнес-омбудсмена Амурской области Бориса Белобородова, такой шаг, конечно, поможет бизнесменам:

- Общепит пострадал больше всех, наряду с гостиницами и туризмом. Особенно это касается двух муниципалитетов - Благовещенска и Свободного, где работа в помещениях для большинства до сих пор невозможна. Поэтому тем, у кого есть возможность открыть летнюю веранду, это поможет. Но, повторюсь, речь идет только о Благовещенске - в Свободном из-за эпидемиологической обстановки работа летних веранд до сих пор под запретом.

Борис Леонидович отметил, что и в столице Амурской области не у всех заведений имеются оборудованные веранды. Однако есть выход:

- Можно договориться с муниципалитетом и, говоря простыми словами, вынести столы на тротуар, на прилегающие площадки, соблюдая нормы. Например, в Москве при выносе столов на тротуары для пешеходов оставляют не менее полутора метров. Это нормальное расстояние, оно будет удобно и посетителям импровизированных веранд, и пешеходам.

Как рассказала исполнительный директор Амурской федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гудзовская, в Благовещенске из 24 предприятий, подавших заявку на открытие летних кафе, все получили согласование и разрешение на работу - причем в течение двух-трех дней.

- Специалисты управления по развитию потребительского рынка и услуг администрации Благовещенска очень быстро рассматривали документы и выезжали на объект. Но это не означает, что они относились халатно - нет, все тщательно проверяли, удостоверялись, что объект соответствует требованиям и можно работать, - поделилась Татьяна Юрьевна. - Насколько я знаю, вчера еще пять предпринимателей подали заявления. Их будут рассматривать в ближайшее время.

Добро ли пожаловать?

А вот решение открыть кофейни, кафетерии, закусочные и буфеты с залом площадью до 50 «квадратов» рестораторы называют неоднозначным.

- Это вызвало очень оживленные споры в рестораторском сообществе, - отметила Татьяна Гудзовская. - Решение неоднозначное, на наш взгляд. Почему предприятие с залом площадью 100 квадратных метров сможет соблюдать меры хуже, чем предприятие с залом менее 50 квадратных метров - не совсем понятно. Вызывает вопросы и ограничение по типу предприятия: почему кафетериям работать можно, а кафе - нельзя?

Она добавила, что в федерации понимают - кому-то эта мера даст возможность работать, но большинство предприятий все же относятся к типам кафе, ресторан и бар, да и площадь зала обслуживания у них, как правило, больше. И когда эти заведения смогут открыть двери, увы, неясно.

Но все-таки для некоторых представителей общепита новость об открытии пускай самых маленьких заведений - хорошая. Например, для предпринимателя Владимира Михеева, кофейня которого сегодня начнет принимать гостей. Впрочем, тут тоже есть нюансы.

- Как это отразится на посещаемости, сказать трудно, - поделился бизнесмен своими соображениями. - Учитывая опыт китайских и московских компаний, я думаю, что сначала будет ажиотаж, но дальше все встанет на определенные рельсы. Не думаю, что будет какой-то бум, потому что покупательная способность ведь тоже снизилась. К тому же сохраняется много ограничений: маски, перчатки, санитайзеры, социальная дистанция, и это все же большой минус для комфорта гостей. Но мы понимаем, что безопасность превыше всего.

Еще один довод в пользу мнения о том, что большого наплыва посетителей владельцам кофеен ждать не стоит, - великая сила привычки. По словам Владимира Михеева, период пандемии проходит достаточно долго, и у людей уже сформировалась привычка получать услугу по-другому: варить кофе в домашних условиях, брать с собой, заказывать доставку.

- Сейчас мы открываемся, чтобы сохранить компанию на плаву и сохранить те рабочие места, что есть в компании. Мы нацелены скорее на поддержание команды, нежели на извлечение прибыли, - добавил предприниматель. - Но мы при этом хотим работать в безопасной среде. Мы должны заботиться о здоровье коллектива и гостей. Сама сфера общепита подразумевает предоставление безопасной услуги, и рисковать чьим-либо здоровьем - противоречит самим принципам общепита. Будем выполнять все рекомендации Роспотребнадзора, тем более что мы приняли непосредственное участие в их разработке.