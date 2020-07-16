Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 июля 2020: Благовещенскую скорую ждут преобразования

В Амурской области по последним данным выявлено 2227 случаев новой коронавирусной инфекции. Большинство из них подтвердилось в Благовещенске – здесь заразился 951 человек. Подробнее о распространении коронавируса в регионе читайте в разделе «Только цифры».

Прирост заболевших в сутки. Инфографика: yandex.ru

Количество заболевших продолжает расти. За прошедшие сутки подтвердились 42 новых случая, темп прироста заболевших составил 1,9%. С заболевшими контактировал 1491 человек в области, из них 523 – в региональном центре, 136 – в Константиновском районе, 100 – в Свободном. Контактных сейчас обследуют.

На изоляции по месту жительства находится 1487 человек, в изоляторах – 4, в обсерваторе - 0.

Статистика по коронавирусу. Инфографика: стопкоронавирус.рф

Между тем, завершилась проверка на станции скорой медицинской помощи Благовещенска. Её результаты прокомментировала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева:

- Учитывая количество обращений, которое поступило к нам, в министерство здравоохранения, в правительство Амурской области, было принято решение провести внеплановую проверку по организации оказания скорой медицинской помощи. На её базе отработал главный внештатный эпидемиолог. Были даны организационно-методические рекомендации по организации работы, соблюдения санитарных противоэпидемиологических мероприятий. Сейчас прикомандирован врач-эпидемиолог из 1-й городской поликлиники, чтобы сопровождать персонал и руководство станции скорой помощи в режиме работы во время пандемии.

Светлана Леонтьева отметила, что была проведена перемаршрутизация работы скорой помощи: определены бригады, которые работают с соматическими пациентами, а также инфекционные бригады, введены дополнительные бригады - усилено амбулаторно-поликлиническое звено, бригады для транспортировки пациентов. За счёт принятых мер сокращено время ожидания.

- Средствами индивидуальной защиты (СИЗы) станция скорой помощи укомплектована в достаточном количестве. Мы готовы ещё помочь по укреплению как одноразовыми, так и многоразовыми СИЗами. По главному врачу скорой медицинской помощи решение принято. Кандидатура будет озвучена чуть позже, - добавила и. о. министра здравоохранения области.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие в Амурской области – жители:

г. Благовещенска (951 человек)

Благовещенского района (55 человек)

г. Белогорска (52 человека)

Белогорского района (3 человека)

г. Тынды (165 человек)

Тындинского района (20 человек)

г. Зеи (10 человек)

г. Шимановска (52 человека)

Шимановского района (12 человек)

г. Свободного (515 человек)

Свободненского района (5 человек)

пгт. Прогресс (27 человек)

г. Райчихинск (34 человека)

Магдагачинского района (51 человек)

Завитинского района (6 человек)

Ивановского района (29 человек)

Бурейского района (5 человек)

Серышевского района (47 человек)

Константиновского района (8 человек)

Сковородинского района (42 человека)

Ромненского района (1 человек)

Тамбовского района (61 человек)

Михайловского района (18 человек)

Мазановского района (30 человек)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (13 человек)