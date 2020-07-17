Пойдем на экскурсию?

Пока кинотеатры и театры остаются закрытыми для публики, музеи уже приглашают благовещенцев. Напомним, с 2 июля гостей принимают музей «Дом Саяпина» и музей-мастерская Александра Тихомирова. Главное здание Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского оставалось недоступным по техническим причинам вплоть до 9 июля, когда наконец-то распахнуло свои двери. А 11 июля в областной столице заработал еще и новый музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова». Что и где смотреть, узнавала «Комсомолка».

Вперед в прошлое

В музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» вы окунетесь в атмосферу конца XIX - начала XX века. На экскурсии сотрудники музея расскажут об архитектуре и истории здания, построенного в 1890-е годы. Поведают и о его владельце, потомственном почетном гражданине, купце 2-й гильдии, основателе семейного дела, золотопромышленнике Иннокентии Котельникове (1842 - 25.03.1900).

- Коллекция предметов быта из фондов музея воссоздает типичный интерьер купеческого дома конца XIX - начала ХХ века, выставка иллюстрированных почтовых карточек «Привет из Благовещенска» дает представление об укладе жизни и интересах благовещенцев того времени, - говорится на сайте областного краеведческого музея.

Экскурсии проводятся по выходным для групп не более пяти человек. Билеты стоят 100 рублей, дети до семи лет обслуживаются бесплатно. Приобрести их можно как в музее «Дом И. А. Котельникова» - за наличный расчет, так и в главном здании областного музея - за наличный и безналичный расчет. Телефон для справок: 77-34-14.

Внутрь человека

Многие уже забыли, но незадолго до введения ограничений в Амурскую область приехала выставка «Внутри человека». С 11 июля она возобновила свою работу. Выставка содержит более 20 интерактивных комплексов, которые наглядно расскажут о физиологии человека. Причем программа будет понятна и интересна всем - от дошкольников до взрослых.

- На выставке представлены все системы человека: нервная, кровеносная, дыхательная, пищеварительная и другие. Некоторые управляются кнопками - выбирая те или другие вещества, можно понять, как органы реагируют на них. Например, можно узнать, где на языке сосредоточены рецепторы сладкого или кислого, а на планшете калорийности продуктов увидеть, в каком из них больше всего сахара, - рассказали в музее.

Выставка разместилась в подвале Амурского областного краеведческого музея. Она будет работать ежедневно, кроме понедельника, с 10.00 до 19.00 (старт последней экскурсии - в 18.00). Стоимость билетов варьируется: для взрослых 300 рублей, для детей от 4 до 17 лет, студентов и пенсионеров - 250 рублей, для многодетных семей - 200 рублей за человека, для детей до 3 лет включительно, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов с сопровождающими и детей-сирот - бесплатно.

Отдельно отметим, что попасть на выставку можно только по предварительным заявкам, которые принимаются по телефону 77-34-14.

На чердак

С 14 июля возобновила работу экспозиция «Чердак. Истории» в областном краеведческом музее. Старый чердак бывшего универсального магазина торговой фирмы «Кунст и Альберс» - главный герой экспозиции. Он сохранился в том виде, в каком был в начале прошлого столетия.

- Забитый в балку кованый гвоздь, узор кирпичной кладки, железная дверь и вековая паутина в башенке, когда-то никому не нужные и вынесенные сюда на хранение старые вещи.… С годами они, как и сам чердак, обрели новый смысл, став ключами к личной памяти нескольких поколений горожан. Здесь большая история Благовещенска XX века складывается из историй отдельных людей, - описывают экспозицию в инстаграм-аккаунте Амурского областного краеведческого музея.

Перемещаясь во времени, каждый сможет посмотреть на Благовещенск глазами предприимчивых владельцев торгового дома «Кунст и Альберс», познакомиться с интерьерами здания советского времени и историями семейных реликвий благовещенцев, попробовать свои силы в роли архитектора города, подписать на память старые фотооткрытки.

Чердак работает только по предварительной записи по телефону 77-34-14. Режим работы: со вторника по четверг с 17.00 до 18.00, в пятницу - с 19.00 до 20.30.

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Соревнования стартуют в пятницу, 17 июля. У желающих еще есть время подать заявки. Уже зарегистрировано порядка 100 участников, причем не только из Благовещенска, но и из Москвы, Севастополя, Краснодара.

Все участники книжного спринта получат авторские подарки, а три победителя - главные призы. Специальный приз подготовила библиотека им. А. П. Чехова.

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