Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 июля 2020: Растет число заболевших в тяжелой форме

В Амурской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 42 человек. Это означает, что общее число заболевших теперь равно 2185. Часть их них уже выздоровела – по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, выписались уже 1016 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 - 31 человек из них 68% приходится на лиц старше 65 лет.

Как сообщили в ведомстве, отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Так, пневмония наблюдается у 49,9% пациентов с коронавирусом, ОРВИ – у 38,4%, бессимптомная форма – у 11,7%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,6 %, но при этом на 40% возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.

Пандемия коронавируса выявила проблемы в организации работы станции скорой помощи города Благовещенска. После жалоб сотрудников на несоблюдение мер безопасности там организовали проверку, после которой было решено сменить главврача станции. В качестве кандидатуры врачи станции скорой помощи предлагают своего коллегу Олега Шульгу. Предложение они изложили в социальной сети «Инстаграм»:

- Уважаемый Василий Александрович! Сейчас очень сложное время. Главный врач должен знать «скорую» сам, знать людей и пользоваться авторитетом. У нас есть такой человек. Дайте ему возможность проявить себя. Хотя бы на год, попробуйте. Вы не пожалеете. Нового стороннего опять подомнут скоровские серые кардиналы. Их у нас достаточно. Сколько проблем уйдёт - увидите. Может, стоит доверить станцию врачу, а не «рвачу», - обратились сотрудники станции к губернатору.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Карта распространения коронавируса в Приамурье:

г. Благовещенск - 935 человек

Благовещенский район - 54 человека

г. Белогорск - 51 человек

Белогорский район - 3 человека

г. Тында - 162 человека

Тындинский район - 20 человек

г. Зея - 10 человек

г. Шимановск - 52 человека

Шимановский район - 12 человек

г. Свободный - 503 человека

Свободненский район - 5 человек

пгт. Прогресс - 26 человек

г. Райчихинск - 34 человека

Магдагачинский район - 51 человек

Завитинский район - 6 человек

Ивановского района - 27 человек

Бурейского района - 5 человек

Серышевский район - 47 человек

Константиновский район - 7 человек

Сковородинский район - 42 человека

Ромненский район - 1 человек

Тамбовский район - 61 человек

Михайловский район - 18 человек

Мазановский район - 30 человек

Архаринский район - 2 человека

Октябрьский район - 10 человек

По данным правительства Амурской области