Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 июля 2020: Растет число заболевших в тяжелой форме
В Амурской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 42 человек. Это означает, что общее число заболевших теперь равно 2185. Часть их них уже выздоровела – по данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, выписались уже 1016 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 - 31 человек из них 68% приходится на лиц старше 65 лет.
Как сообщили в ведомстве, отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания. Так, пневмония наблюдается у 49,9% пациентов с коронавирусом, ОРВИ – у 38,4%, бессимптомная форма – у 11,7%. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,6 %, но при этом на 40% возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет.
Пандемия коронавируса выявила проблемы в организации работы станции скорой помощи города Благовещенска. После жалоб сотрудников на несоблюдение мер безопасности там организовали проверку, после которой было решено сменить главврача станции. В качестве кандидатуры врачи станции скорой помощи предлагают своего коллегу Олега Шульгу. Предложение они изложили в социальной сети «Инстаграм»:
- Уважаемый Василий Александрович! Сейчас очень сложное время. Главный врач должен знать «скорую» сам, знать людей и пользоваться авторитетом. У нас есть такой человек. Дайте ему возможность проявить себя. Хотя бы на год, попробуйте. Вы не пожалеете. Нового стороннего опять подомнут скоровские серые кардиналы. Их у нас достаточно. Сколько проблем уйдёт - увидите. Может, стоит доверить станцию врачу, а не «рвачу», - обратились сотрудники станции к губернатору.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Карта распространения коронавируса в Приамурье:
г. Благовещенск - 935 человек
Благовещенский район - 54 человека
г. Белогорск - 51 человек
Белогорский район - 3 человека
г. Тында - 162 человека
Тындинский район - 20 человек
г. Зея - 10 человек
г. Шимановск - 52 человека
Шимановский район - 12 человек
г. Свободный - 503 человека
Свободненский район - 5 человек
пгт. Прогресс - 26 человек
г. Райчихинск - 34 человека
Магдагачинский район - 51 человек
Завитинский район - 6 человек
Ивановского района - 27 человек
Бурейского района - 5 человек
Серышевский район - 47 человек
Константиновский район - 7 человек
Сковородинский район - 42 человека
Ромненский район - 1 человек
Тамбовский район - 61 человек
Михайловский район - 18 человек
Мазановский район - 30 человек
Архаринский район - 2 человека
Октябрьский район - 10 человек
По данным правительства Амурской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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