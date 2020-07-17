Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 июля 2020: Статистика растет, а школы готовятся к открытию

Хотя ограничения, введенные из-за эпидемиологической ситуации, в Приамурье постепенно снимаются, пандемия коронавируса в регионе не спешит идти на спад. Вчера в области подтвердили 44 новых случая заболевания, общее число заразившихся выросло до 2271 человека.

Инфографика: yandex.ru

Статистика по COVID-19

Итак, всего с начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили почти 2300 человек. Из них 1094 уже успели выздороветь и выписаться из больниц, остальные по-прежнему находятся под медицинским наблюдением. У большинства заболевших (49,9%) наблюдается пневмония, у 38,9% - ОРВИ, у 11,2% - бессимптомная форма. В 32 случаях заболевание COVID-19 привело к летальному исходу.

Продолжается обследование людей, контактировавших с больными. Сейчас проверяют 1491 человека, из них 1487 находятся на изоляции по месту жительства, четверо – в изоляторах. Всего за время пандемии в Приамурье провели более 141 тысячи исследований на новую коронавирусную инфекцию, треть из них (почти 43 тысячи) - на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

Инфографика: yandex.ru

Возврат на родину

Амурчан продолжают возвращать в Россию из других стран. С момента прекращения регулярного и чартерного международного сообщения специальными рейсами в страну доставили 171 жителя Амурской области.

Наши земляки прибыли из Индонезии, Таиланда, Малайзии, Республики Корея, Вьетнама, Армении, Азербайджана, Турции, Японии, Китая, Иордании, Таджикистана, Узбекистана, США, ЮАР, Кипра, Канады, Грузии, Саудовской Аравии, Греции, Киргизии, Ирана, Шри-Ланки, Германии, Эквадор, Испания и Франции. Около 196 амурчан сейчас продолжают находиться за рубежом. О желании вернуться домой из них сообщило около половины.

Для включения в списки желающих вернуться специальными авиарейсами, россиянам необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг.

Всем гражданам, испытывающим трудности при возвращении домой из заграницы, рекомендуется обращаться по телефону «горячей линии» на базе колл-центра портала Госуслуг. Звонки на номер +7 (495) 249-75-77 принимаются в круглосуточном режиме.

Кроме этого, для отработки индивидуальных вопросов амурчане могут обращаться в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области по телефону 8 (914) 556-16-66.

Инфографика: yandex.ru

На линейку становись

Школы Приамурья вовсю готовятся к новому учебному году – в этот раз чиновникам и руководству учебных заведений нужно учесть и отпечаток, который накладывает пандемия. На прошедшем 16 июля заседании оперштаба обсудили вопросы организации горячего питания в общеобразовательных организациях области и модернизации пищеблоков.

- Этот вопрос достаточно актуален в условиях пандемии, так как планируется, что школьники начнут новый учебный год непосредственно в учебных заведениях, где необходимо предпринять все меры для недопущения распространения инфекции, - отмечают в правительстве региона.

По предварительным данным, Амурская область вошла в число регионов, которым будут выделены федеральные средства на организацию горячего питания.

- Я хочу напомнить главам муниципалитетов о том, что у нас создана дорожная карта. Сейчас нужно внимательно оценить пищеблоки в учреждениях образования и их готовность к наступлению нового учебного года. Министерство образования области собрало информацию по всем школам региона, согласовало ее с амурским управлением Роспотребнадзора, в итоге территории, которые попали в «красную зону», взяты на особый контроль. У нас есть финансовый резерв, чтобы помочь муниципалитетам приобрести оборудование для пищеблоков в том случае, если имеющееся выйдет из строя, - рассказала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки Светлана Яковлева.

Инфографика: yandex.ru

Еще одно смягчение

Социальные учреждения минсоцзащиты стационарного типа продолжают работать в режиме изоляции с конца апреля. На сегодняшний день таких учреждений – 31. Это дома-интернаты, детские дома, детские центры, приюты, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, специальные дома для одиноких престарелых.

Специалисты учреждений работают сменами по 14 дней, с полным проживанием в учреждении. Некоторые из них заступают уже на седьмые смены. При этом перед каждой они сдают тест на COVID-19.

Обязательным условием остается работа с применением индивидуальных средств защиты: масок, перчаток, дезинфицирующих средств для рук. А также – термотермия два раза в день. Кроме того, в учреждениях продолжаются все необходимые санитарные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: санобработка каждые два часа поручней, дверных ручек, выключателей и других поверхностей, обеззараживание воздуха, круглосуточное медицинское наблюдение, прогулки исключительно на закрытой территории, использование антисептиков и мытье рук.

Например, все эти меры продолжают действовать и в Благовещенском социальном доме для одиноких престарелых «Ветеран».

- Для наших жильцов созданы все условия для комфортного проживания: если необходимо вызвать врача, даже узкой специализации, то мы всегда идем навстречу и организуем вывоз специалиста в учреждение, - разъясняет текущую ситуацию директор СДОПа Марина Штыкун. – Вместе с этим, для проживающих также доставляются продукты питания, медикаменты, в том числе – рецептурные, и другие необходимые вещи. Жильцы с пониманием относятся к таким мерам ограничения, хотя есть и те, кто хочет совершать кратковременные выезды за пределы территории учреждения. Мы объяснили нашим жильцам, что на период действия режима изоляции (карантина) по своему усмотрению они имеют возможность отправиться на временное проживание к родственникам или знакомым.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, приказом минсоцзащиты частично возобновлена работа стационарных учреждений для детей с 20 июля при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий. Вывод из режима изоляции распространяется на учреждения в тех районах, где эпидемиологическая обстановка спокойная.