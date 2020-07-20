2020-07-20T04:25:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 июля 2020: В Тынде резко ухудшилась ситуация с COVID-19

Организации снова могут закрыть
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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В последние дни каждые сутки в Приамурье выявляют примерно по 40 новых случаев COVID-19. Фото: pixabay.comВ последние дни каждые сутки в Приамурье выявляют примерно по 40 новых случаев COVID-19. Фото: pixabay.com
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В Амурской области, по последним данным, зарегистрировано 2393 случая новой коронавирусной инфекции. Больше половины заразившихся уже вылечились – 1233 человека выписались из стационаров. Остальные продолжают проходить лечение. Ещё 35 пациентов с COVID-19 скончались.

Общее количество контактных лиц с заболевшими - 1357 человек (в г. Благовещенске - 484, г. Свободном - 109). Сейчас их наблюдают и обследуют специалисты. Всего в регионе, по состоянию на 19 июля, проведено 147 679 исследований на коронавирусную инфекцию, из них 1655 – за сутки.

Инфографика: yandex.ru

Инфографика: yandex.ru

Как видно по графику, число заболевших в Амурской области продолжает расти. Не лучшим образом складывается ситуация в Тынде. Как сообщила мэр города Марина Михайлова, эпидситуация за последние дни резко ухудшилась, за сутки было зарегистрировано семь новых случаев:

- Если так пойдет дальше - вынуждены будем снова все закрыть, - с такими словами обратилась она к горожанам. - Пытаюсь достучаться до каждого: вирус не дремлет! Давайте вспомним, как мы в начале пандемии всем городом заботились о близких и далёких, и вместе давали отпор заразе. Понимаю, что устали. Но давайте ещё раз поднапряжемся в соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора! Маски, дистанция, минимум контактов!

Мэр отметила, что лично подключилась к рабочей группе по проверке магазинов, кафе, транспорта, парикмахерских - настолько всё серьёзно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Специалисты Федерального медико-биологического агентства прилетят на Восточный

На космодром Восточный в Амурской области отправился сводный отряд сотрудников Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Врачи прилетят специальным бортом Роскосмоса.

Отряд возглавляет начальник управления здравоохранения и промышленной медицины ФМБА России Михаил Ратманов. Также этим рейсом в Приамурье доставят средства индивидуальной защиты и лекарственные препараты.

Ранее ФМБА России направило борт с медиками и оборудованием на космодром Байконур.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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