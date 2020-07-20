«Прививку семейного счастья» сделает подросткам Приамурья региональный Союз женщин

Амурских детей и подростков приобщают к здоровому образу жизни. В Приамурье стартовал проект-победитель конкурса Фонда президентских грантов "Профилактика нарушений репродуктивного здоровья или "Прививка семейного счастья", который реализует общественная организация "Амурский областной союз женщин".

Напомним, Фонд президентских грантов учрежден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в апреле 2017 года. Он является единым оператором грантов главы государства на развитие гражданского общества.

Неравнодушные амурчанки поставили перед собой амбициозную цель - создать систему просветительской работы в селах Амурской области. Она будет направлена на профилактику нарушений репродуктивной системы у учащихся старших классов, средних и высших учебных заведений.

Авторы проекта сейчас разрабатывают программы семинаров с участием детей и подростков. В сентябре они проведут их в селах региона. Проект "Профилактика нарушений репродуктивного здоровья или "Прививка семейного счастья" охватит 20 районов Приамурья: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, Шимановский.

На время действия проекта создадут мобильные консультационные бригады, состоящие из врачей и психологов, подготовят листовки и буклеты. На сайте Амурского Союза женщин вскоре появится страничка «Вопрос специалисту» в помощь тем, кто в селе общается с подростками, молодежью и родителями ежедневно.

«Причиной для создания такого проекта послужила демографическая ситуация, сложившаяся в Приамурье, и показатель заболеваемости репродуктивной системы среди подростков. Кроме этого, Союз женщин является соисполнителем национальных проектов «Демография» и «Здравоохранение», поэтому наш проект направлен на решение проблем в этих сферах», - говорит председатель Амурского областного союза женщин Жаккелина Орлова.

На реализацию проекта-победителя во втором конкурсе Фонда Президентских грантов 2020 года в направлении "Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни" общественная организация получила почти 1,5 млн рублей. Общая стоимость проекта - на 1 млн больше.