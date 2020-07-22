2020-07-22T05:56:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 июля 2020: Выздоровели более 1300 амурчан с COVID-19

Мы собрали последние данные по ситуации с коронавирусом в Амурской области
Ольга ГЕТМАН
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Сейчас обследуют свыше 1200 контактировавших с больными амурчанами. Фото: DepositPhotosСейчас обследуют свыше 1200 контактировавших с больными амурчанами. Фото: DepositPhotos
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Утром 22 июля 2020 года в Амурской области зафиксировано 2451 случай новой коронавирусной инфекции. В это число входят и выздоровевшие пациенты - 1323 человека уже выписались из госпиталей.

Наибольшее число зараженных выявлено в Благовещенске – здесь заболели 1064 человека. В Свободном выявлено 543 случая коронавируса, в Тынде – 175. Соответственно, и контактировавших с больными больше всего в этих городах. Так, в Благовещенске сейчас обследуют 401 контактное лицо, в Тынде – 114, в Свободном – 107. Общее число контактировавших составляет 1268 человек.

Как сообщают в управлении Роспотребнадзора по Амурской области, COVID-19 привел к летальному исходу в 35 случаях. Из них 69 % приходится на лиц старше 65 лет. Причем среди умерших есть и два врача. Не далее как вчера, 21 июля, от коронавируса скончалась доктор из Магдагачинской больницы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Закрытые на изоляцию социальные учреждения возвращаются к прежнему режиму

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение – возобновить работу стационарных учреждений для детей, подведомственных министерству социальной защиты населения Амурской области, которые ранее были закрыты на изоляцию. Открывшиеся организации должны соблюдать ряд условий: применять средства защиты, проводить термометрию дважды в день, обрабатывать поручни, дверные ручки и другие поверхности, обеззараживать воздух. А главное – вести круглосуточное медицинское наблюдение за воспитанниками и сотрудниками.

Приказом минсоцзащиты с 20 июля «открыты» четыре учреждения: Дмитриевский детский дом, Ивановский социальный приют для детей, Октябрьский и Тындинский социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних. В пятницу, 24 июля, «выйдут» с изоляции Зейский социальный приют для детей «Солнечный».

Еще четыре детских учреждения планируют возобновить работу в обычном режиме с начала августа: Новорайчихинский центр социальной (постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Маяк», Завитинский социальный приют для детей, Райчихинский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Шанс» и Поярковский центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей «Доверие».

Напомним, с введением режима изоляции в Амурской области с 1 мая было закрыто восемнадцать учреждений для детей, 14 из которых пока остаются закрытыми.

В режиме изоляции также остаются тринадцать домов интернатов для престарелых и инвалидов и специальных домов для престарелых. Решение об отмене режима изоляции (карантина) будет принято только при стабилизации санитарно – эпидемиологической обстановки в области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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