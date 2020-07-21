Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 июля 2020: В Амурской области число заболевших приближается 2500 человек

В Амурской области, по состоянию на утро 21 юля 2020 года, подтверждены 2423 случая новой коронавирусной инфекции. Больше тысячи человек заразились в Благовещенске, больше пяти сотен – в Свободном, свыше 150 – в Тынде. В остальных городах и районах области количество заболевших измеряется десятками и единицами (см. «Только цифры»).

По состоянию на 20.07.2020 зарегистрировано 35 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией. Но есть и позитивная статистика: 1252 случая завершились выздоровлением. Остальные продолжают лечение. При этом отмечается увеличение доли случаев с тяжелым течением заболевания: у 49,9% пациентов наблюдается пневмония, у 39,6% - ОРВИ, у 10,5% - бессимптомная форма.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 38,6 %. При этом возросло число случаев заболевания в возрастной категории старше 65 лет, уточняют в региональном Роспотребнадзоре.

Также продолжается обследование людей, контактировавших с зараженными, - это 1401 человек (в г. Благовещенск - 449, г. Тында - 114, г. Свободный - 107). По состоянию на 20.07.2020 проведено 148 978 исследований на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019, в том числе 43 953 исследования (30%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (1053 человека)

Благовещенского района (66 человек)

г. Белогорска (62 человека)

Белогорского района (3 человека)

г. Тынды (175 человек)

Тындинского района (24 человека)

г. Зеи (10 человек)

г. Шимановска (54 человека)

Шимановского района (10 человек)

г. Свободного (537 человек)

Свободненского района (6 человек)

пгт. Прогресс (37 человек)

г. Райчихинск (35 человека)

Магдагачинского района (56 человек)

Завитинского района (6 человек)

Ивановского района (39 человек)

Бурейского района (6 человек)

Серышевского района (45 человек)

Константиновского района (14 человек)

Сковородинского района (42 человека)

Ромненского района (3 человека)

Тамбовского района (67 человек)

Михайловского района (19 человек)

Мазановского района (34 человека)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (14 человек)