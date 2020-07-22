2020-07-22T07:23:32+03:00
Здоровье

Курение и рак: как избежать тяжелой болезни

Курение - смертельно опасная привычка! Она провоцирует развитие онкологических заболеваний.
Виктория ТЕЛЕПНЕВА
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Фото предоставлено Амурским областным центром медицинской профилактикиФото предоставлено Амурским областным центром медицинской профилактики
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Согласно статистике ВОЗ, в мире каждые 8 секунд от табачной зависимости умирает 1 человек. Курение напоминает игру в русскую рулетку - любая из последующих сигарет может стать смертельным выстрелом в человека. О злокачественных заболеваниях, которые может спровоцировать табакокурение, и как можно предотвратить опасные болезни, мы поговорили с главным внештатным специалистом-радиологом министерства здравоохранения Амурской области, заведующей радиологическим отделением онкологического диспансера Натальей Дорофеевой.

Кому грозит рак?

Курение табака провоцирует развитие 12 форм злокачественных новообразований: рак легкого, полости рта, гортани, носоглотки, пищевода, поджелудочной железы, желудка, печени, мочевого пузыря, почек, шейки матки и острой миелоидной лейкемии.

- Вообще в онкологии нет злокачественных опухолей, в провоцировании которых табак не играл бы своей роли! Где-то она минимальная, а где-то определяющая. Подсчитано, что 10% курильщиков заболевают и впоследствии погибают от злокачественных опухолей, - говорит Наталья Сергеевна. - Это грозит 20 процентам заядлых курильщиков, т. е. тем, кто выкуривает более 20 сигарет ежедневно. А учитывая, что курение является причиной многих других хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, легочных), можно предположить, что примерно четверть всех курящих искусственно сокращает себе жизнь.

Особое место среди злокачественных опухолей, причиной возникновения которых является курение, занимает рак легкого - самая распространенная форма рака. В настоящее время в мире от него ежегодно умирают более 1 миллиона человек, другими словами - это каждый третий заядлый курильщик. Отказ от курения является единственной эффективной мерой снижения смертности от этой формы рака.

Причинно-следственная связь между курением и раком легкого доказана с помощью исследований, сравнивающих количество случаев заболевания среди курящих и некурящих людей. Соотношение частоты возникновения относительного риска рака легкого у курящих и некурящих достигает 30 и зависит от количества выкуриваемых сигарет в день:

не более 15 сигарет в день - 8

15-24 сигареты - 13

более 25 сигарет - 30.

Такую связь между воздействием того или иного фактора и следствием в эпидемиологии называют зависимостью по типу «доза - эффект». Она обнаружена между курением и злокачественными опухолями верхних дыхательных путей и верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Например, относительный риск рака гортани у лиц, курящих до 15, 15-29 и более 30 сигарет в день равен 2, 4, 8 соответственно. Связь по типу «доза - эффект» обнаружена и для рака пищевода, поджелудочной железы и мочевого пузыря.

- Рак полости рта, рак мочевого пузыря, рак простаты, рак полового члена - никотин и смолы там главнейший провоцирующий фактор! Почему такой специфический выбор? Те вредные продукты сгорания, что курильщик выдыхает, выводятся с мочой, вот мочевыводящие пути и страдают, - объясняет Наталья Дорофеева. - Курильщик должен знать, что велико влияние длительности курения на вероятность заболеть раком. Чем дольше курит человек, тем выше риск.

Ошибочные теории

Принято считать, что сигареты с фильтром менее опасны для здоровья, чем без фильтра. Действительно, при курении сигарет с фильтром риск заболеть раком легкого несколько меньше. Однако нет оснований думать, что фильтр на сигарете снизит риск других форм злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых и прочих заболеваний.

Есть теория, что переход от папирос на более легкие сигареты и на более толстые фильтры привел к тому, что человек болеет чаще периферическим раком легких (который глубже и диагноз ставится позже), чем центральным раком, который выявляется раньше на скрининговых флюорограммах.

- У курильщиков трубки и сигар повышена вероятность заболевания раком губы, полости рта, гортани, глотки и пищевода, в меньшей степени - раком легкого и мочевого пузыря, - предупреждает онколог.

Кроме того, курение усугубляет канцерогенный эффект алкоголя и других вредных факторов. Относительный риск рака полости рта, гортани и пищевода, связанный с потреблением алкогольных напитков, значительно выше у курильщиков, чем у некурящих, - об этом свидетельствуют данные зарубежных исследований.

- Вероятность возникновения злокачественных опухолей значительно повышается у людей, начавших курить в раннем возрасте. Так, относительный риск заболеть раком легкого в возрасте от 55 до 64 лет в три раза выше у тех людей, кто начал курить в 15 лет, нежели у тех, кто пристрастился к вредной привычке в 25 - при равном количестве выкуриваемых сигарет в день, - подчеркивает Наталья Сергеевна.

Как страдает «пассивный курильщик»?

Примечательно, что курильщик наносит вред не только своему здоровью, но и здоровью некурящих людей, которые вынуждены вдыхать табачный дым. Риск заболеть раком распространяется как на курящего, так и на окружающих его людей, которые поневоле становятся «пассивными курильщиками». То, что курильщик выдыхает, вдыхаем мы с вами, и теперь уже страдают наши легкие и все остальные органы. Так называемое «вторичное курение» тоже может вызвать рак!

Доказанный факт: любой вид табака и любой вид курения вреден и опасен для здоровья человека. Известно, что женщины, чьи мужья курят, чаще болеют раком легкого. По данным японских ученых, относительный риск рака легкого у женщин, мужья которых курят менее 14 сигарет в день, равен 1,4, при 15-19 выкуренных в день сигаретах - 1,6, а если более 20 сигарет выкуривается, то 1,9.

- Нужно помнить, что курение в обществе некурящих - неприемлемое, асоциальное явление. Это уже не временное неудобство и неприятные ощущения, связанные с вдыханием сигаретного дыма, а угроза здоровью и жизни людей, - резюмирует онколог.

Бросить проще, чем кажется!

Всемирной организацией здравоохранения табак назван ведущей устранимой причиной смерти, это универсальный фактор риска заболеваний, особенностью которого является многолетняя отсроченность клинических проявлений и последствий, а также обратимость последствий табачной интоксикации в случае прекращения и отказа от табакокурения.

По критериям эффективности и стоимости профилактика табакокурения и помощь в отказе от табакурения признаны «золотым стандартом» профилактической медицины. Отказ от табакокурения у подавляющего числа курильщиков ведет к быстрому включению в их организме процессов дезинтоксикации, в результате которых происходит эффективное очищение организма от табачных токсинов, накопленных за многие годы, и общее оздоровление.

Кроме профилактического действия, отказ от табакокурения уже давно является одним из компонентов терапии ряда сердечно-сосудистых и легочных заболеваний. В последние годы появились работы, доказывающие эффективность отказа от табакокурения и при лечении онкологических больных.

- Ещё раз подчеркну, что в результате развития табачной зависимости курильщики, как правило, теряют контроль над своим курительным поведением и уже не могут самостоятельно отказаться от вредной привычки. Чтобы бросить курить, им необходима профессиональная медицинская помощь, которую можно получить по месту жительства в наркологическом диспансере, - советует врач. - Факторы риска для развития опухолей есть у каждого из нас, но давайте сводить их к минимуму, тогда и у онкологов работы будет меньше. Необходимо приложить все силы для отказа от курения. Расчеты показывают, что искоренение этой вредной привычки снизит смертность от рака на 30-35%. Такого результата невозможно достичь даже с помощью самых передовых и дорогостоящих методов лечения!

ВАЖНО!

После отказа от табакокурения:

- через 5 лет - снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний до того же уровня, что и у не куривших людей

- через 10-20 лет - снижается смертность от злокачественных заболеваний до того же уровня, что и у не куривших людей.

КСТАТИ

Шокирующие факты о курении

- Каждый десятый курильщик со стажем умирает от рака. 90% случаев рака лёгких связаны с курением.

- 95% курильщиков, которым до этого «не хватало силы воли» отказаться от курения, после перенесенного инфаркта миокарда сразу бросают курить.

- В 1588 году житель Вирджинии Томас Харриет начал пропагандировать ежедневное курение табака как путь к общему оздоровлению организма. К сожалению, он сам вскоре умер от рака носа.

- Термин «курение» появился лишь в конце 17 века, до этого его чаще всего называли «сухим пьянством»

- Табачный дым содержат мышьяк, формальдегид, свинец, оксид азота, окись углерода, аммиака и еще около 43 известных канцерогенов.

- Два актера, которые участвовали в популярной рекламе Marlboro Man, умерли от рака легких, после чего сигареты Marlboro получили прозвище «убийца ковбоев».

ИСТОЧНИК KP.RU

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