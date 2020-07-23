Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 июля 2020: В Амурской области снижается число случаев в сутки

По данным на утро четверга, 23 июля 2020 года, в Приамурье зафиксировано 2478 случаев новой коронавирусной инфекции. Число зараженных за сутки в последнее время снижается: во вторник подтвердились 28 случаев, в среду – 27. Между тем, количество летальных исходов увеличилось до 39 человек.

Инфографика: Yandex.ru

Из общего число случаев 1346 завершились выздоровлением. Остальные продолжают лечение. Также сейчас наблюдают за амурчанами, контактировавшими с заболевшими – это 1203 человека (399 в Благовещенске, 101 – в Свободном). Всего с начала пандемии в области провели 153 397 исследований на COVID-19.

Инфографика: Yandex.ru

Сейчас коэффициент распространения инфекции в области равен 0,7. В Благовещенске больше – 0,8, а в Мазановском районе и вовсе 3,0. Это означает, что в этом районе складывается наиболее опасная эпидемиологическая ситуация на данный момент.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Карта распространения COVID-19 в Амурской области

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (1075 человек)

Благовещенского района (67 человек)

г. Белогорска (63 человека)

Белогорского района (4 человека)

г. Тынды (175 человек)

Тындинского района (24 человека)

г. Зеи (11 человек)

г. Шимановска (54 человека)

Шимановского района (10 человек)

г. Свободного (556 человек)

Свободненского района (6 человек)

пгт. Прогресс (40 человек)

г. Райчихинск (35 человек)

Магдагачинского района (57 человек)

Завитинского района (6 человек)

Ивановского района (42 человека)

Бурейского района (6 человек)

Серышевского района (45 человек)

Константиновского района (15 человек)

Сковородинского района (42 человека)

Ромненского района (3 человека)

Тамбовского района (68 человек)

Михайловского района (19 человек)

Мазановского района (34 человека)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (14 человек)

Селемджинского района (1 человек).