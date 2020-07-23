Охота за наличниками

Амурская резьба - москвичам

В одно июльское жаркое утро на углу улиц Пушкина и Ломоносова я, фотограф и врач Константин Поляков и краевед-любитель Анастасия Коновалова начали свою «охоту» за необычными наличниками. В свой очередной приезд из Москвы к родным в Благовещенск, Константин рассказал, что будет участвовать в столичной фотовыставке «Деревянное зодчество», которая состоится в августе. Возможно, на ней люди увидят и фото благовещенских домов.

- Все зависит от жюри. Но мне бы очень хотелось, чтобы и уникальная амурская резьба стала украшением этого проекта, - говорит Константин. - Я еще буду подавать работы, которые сделал и в других городах: Великом Новгороде, Подмосковье, Казани.

Константин вырос в Амурской области, учился в Благовещенске. Сейчас работает врачом в Москве. Он серьезно увлекается фотографией: участник международных фотоконкурсов и арт-проектов, член Евразийского художественного союза, творческого клуба фотографов «РосФото», финалист топ-200 фотографов в номинации «Мобильная фотография» в ежегодном фотоконкурсе 35AWARDS 2018. И это, между прочим, не весь список его достижений.

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Отправная точка

Маршрут нашей экскурсии предложила Анастасия Коновалова. Она давно заинтересовалась историей деревянных домов в Благовещенске. А началось все с ее личной, семейной истории. Когда она искала дом, где когда-то жил ее прадед-фронтовик, волей-неволей обращала внимание на необычные, красивые наличники. Девушка впоследствии настолько увлеклась, что стала делать различные краеведческие проекты. Например, ее видеопрезентацию с амурскими резными окнами можно посмотреть в Доме-музее Саяпина.

Учитывая, что наша «охота» предполагалась пешей, Настя выбрала самый лакомый участок города. Здесь встречается очень много старых домов, и для съемок не нужно переезжать на машине с одного конца города на другой.

- Этот район был застроен в 1907 году, после того, как сюда хлынул поток людей после русско-японской войны. На этом месте выделили 800 участков для заселения, - рассказывает девушка. - Раньше он назывался Горбылёвка. Я не уверена точно в границах этого района, но он, скорее всего, охватывает большой квадрат от Пушкина до 50 лет Октября и улицы между ними, от Ломоносова до Заводской.

Район мне сразу понравился: нет высоток, вокруг много деревьев и частные дома. Такое ощущение, что ты оказался в прошлом. Если бы не эта экскурсия, то я так бы так и жила в Благовещенске, не зная об этом месте.

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Необычные находки

Почти каждый дом на этих улицах сохранил следы истории. Некоторые дома выглядят очень хорошо: ухоженные, красивые, с шикарной резьбой. Где-то еле стоят покосившиеся домишки, но с остатками былой роскоши на окнах. Наличники с колосьями пшеницы, видимо, говорили о том, что в этом доме жили крестьяне. Витиеватая резьба с «веерами» или птичьими хвостами, наверное, намекала, что жильцы дома не были бедняками. На одном доме мы увидели вообще ни на что не похожий орнамент: тонкие округлые линии плавного узора - как раньше такое делали? На многих домах простые удлиненные ромбы и солярные знаки, они навели нас на мысль, что хозяева просто заказывали работу у одного мастера.

- Я ещё смотрел дома на других улицах Благовещенска, - по ходу рассказывал Константин, - попался необычный, с резьбой в виде «смайликов». Это, кажется, на Богдана Хмельницкого - Амурской. Уникальный рисунок. А дом построен в начале XX века. Жаль, что такие дома не реставрируются, не поддерживаются. От них скоро ничего не останется, только наши фотографии…

Частная жизнь

Как только мы подходили чуть поближе к домам для съемки, начинали лаять собаки.

- На самом деле зимой фотографировать опаснее, - сказала Настя, заметив мое напряжение. - Видно наличники лучше, из-за того что деревья не закрывают обзор. Собак с цепи спускают с осени. А хозяева настороже круглый год…

Владельцы частных домов боятся неспроста: не хотят, чтобы на их участках строили многоэтажки, и думают, что снимают их владения не просто так. Только мы об этом заговорили, за спиной послышался голос: «А вы с какой целью фотографируете?» Молодой парень, хозяин дома, вышел на улицу, чтобы удостовериться, что мы не шпионы от застройщика. Когда он узнал, что перед ним краеведы-любители, на его лице сразу появилась улыбка.

- Люди реагируют по-разному, - Настя не раз гуляла по частному сектору Благовещенска, фотографируя наличники. - Кто-то агрессивно настроен, кто-то просто спрашивает, кто-то выходит из дома и ничего не говорит. Я в таких случаях стараюсь вывести разговор на позитив, узнать больше информации о самом доме.

Был случай в одном районе города, когда Настя пообщалась с хозяином одного старого дома. «Какая история?! Кому это нужно?» - говорил он. Но на всякий случай снял и припрятал наличники, с надеждой в будущем на них подзаработать.

Фотограф за работой. Фото: Евгения НИФОНТОВА

А мог бы привлекать туристов

В финале нашего похода Настя повела нас к восстановленному храму на улице Пушкина. В этой части города тоже сохранилось немало уникальных «деревяшек». Наше внимание привлек большой дом с богатой резьбой. Как мы поняли, там живет несколько семей. На доме сохранилась табличка со старым названием улицы - Крестьянская.

- Зачем фотографируете? - спросил хозяин, выйдя к нам поговорить.

Поняв, что мы не представляем угрозы, рассказал, что раньше в этом доме была селекционная лаборатория. Возможно, до этого дом принадлежал какому-нибудь купцу. До сих пор от этой лаборатории на чердаке стоит тяжелый металлический бак, который рискует проломить потолок. Чтобы его вытащить, вероятно, нужно разбирать крышу и использовать кран. Жильцы не могут сами решить эту проблему.

- Вообще из таких вот домов можно было сделать музеи и для туристов, и для местных жителей, - говорит Константин после очередного снимка. - Вот та же Рёлка. Если отреставрировать там старинные дома, то можно было бы превратить это место в историческую музейную часть города. Я видел много примеров этому в разных городах. Если есть люди, заинтересованные в сохранении деревянного зодчества, то обычно все получается. А если нет, то дома уничтожают, а вместе с ними и часть нашей истории.

Константин Поляков. Фото из личного архива героя публикации

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Два фото из Благовещенска за авторством Константина Полякова уже отобраны на участие в выставке "Деревянное зодчество" в Москве, которая будет проходить с 5 по 31 августа.