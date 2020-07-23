2020-07-23T11:29:35+03:00
Общество

Охота за наличниками

Как корреспондент «Комсомолки» в компании с фотографами и любителями истории искала следы деревянного зодчества в Благовещенске
Евгения НИФОНТОВА
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Если отреставрировать старинные дома, можно создать историческую музейную часть города. Фото: Евгения НИФОНТОВАЕсли отреставрировать старинные дома, можно создать историческую музейную часть города. Фото: Евгения НИФОНТОВА
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Амурская резьба - москвичам

В одно июльское жаркое утро на углу улиц Пушкина и Ломоносова я, фотограф и врач Константин Поляков и краевед-любитель Анастасия Коновалова начали свою «охоту» за необычными наличниками. В свой очередной приезд из Москвы к родным в Благовещенск, Константин рассказал, что будет участвовать в столичной фотовыставке «Деревянное зодчество», которая состоится в августе. Возможно, на ней люди увидят и фото благовещенских домов.

- Все зависит от жюри. Но мне бы очень хотелось, чтобы и уникальная амурская резьба стала украшением этого проекта, - говорит Константин. - Я еще буду подавать работы, которые сделал и в других городах: Великом Новгороде, Подмосковье, Казани.

Константин вырос в Амурской области, учился в Благовещенске. Сейчас работает врачом в Москве. Он серьезно увлекается фотографией: участник международных фотоконкурсов и арт-проектов, член Евразийского художественного союза, творческого клуба фотографов «РосФото», финалист топ-200 фотографов в номинации «Мобильная фотография» в ежегодном фотоконкурсе 35AWARDS 2018. И это, между прочим, не весь список его достижений.

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Отправная точка

Маршрут нашей экскурсии предложила Анастасия Коновалова. Она давно заинтересовалась историей деревянных домов в Благовещенске. А началось все с ее личной, семейной истории. Когда она искала дом, где когда-то жил ее прадед-фронтовик, волей-неволей обращала внимание на необычные, красивые наличники. Девушка впоследствии настолько увлеклась, что стала делать различные краеведческие проекты. Например, ее видеопрезентацию с амурскими резными окнами можно посмотреть в Доме-музее Саяпина.

Учитывая, что наша «охота» предполагалась пешей, Настя выбрала самый лакомый участок города. Здесь встречается очень много старых домов, и для съемок не нужно переезжать на машине с одного конца города на другой.

- Этот район был застроен в 1907 году, после того, как сюда хлынул поток людей после русско-японской войны. На этом месте выделили 800 участков для заселения, - рассказывает девушка. - Раньше он назывался Горбылёвка. Я не уверена точно в границах этого района, но он, скорее всего, охватывает большой квадрат от Пушкина до 50 лет Октября и улицы между ними, от Ломоносова до Заводской.

Район мне сразу понравился: нет высоток, вокруг много деревьев и частные дома. Такое ощущение, что ты оказался в прошлом. Если бы не эта экскурсия, то я так бы так и жила в Благовещенске, не зная об этом месте.

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Фото - будущий участник выставки. Фото: Константин ПОЛЯКОВ

Необычные находки

Почти каждый дом на этих улицах сохранил следы истории. Некоторые дома выглядят очень хорошо: ухоженные, красивые, с шикарной резьбой. Где-то еле стоят покосившиеся домишки, но с остатками былой роскоши на окнах. Наличники с колосьями пшеницы, видимо, говорили о том, что в этом доме жили крестьяне. Витиеватая резьба с «веерами» или птичьими хвостами, наверное, намекала, что жильцы дома не были бедняками. На одном доме мы увидели вообще ни на что не похожий орнамент: тонкие округлые линии плавного узора - как раньше такое делали? На многих домах простые удлиненные ромбы и солярные знаки, они навели нас на мысль, что хозяева просто заказывали работу у одного мастера.

- Я ещё смотрел дома на других улицах Благовещенска, - по ходу рассказывал Константин, - попался необычный, с резьбой в виде «смайликов». Это, кажется, на Богдана Хмельницкого - Амурской. Уникальный рисунок. А дом построен в начале XX века. Жаль, что такие дома не реставрируются, не поддерживаются. От них скоро ничего не останется, только наши фотографии…

Частная жизнь

Как только мы подходили чуть поближе к домам для съемки, начинали лаять собаки.

- На самом деле зимой фотографировать опаснее, - сказала Настя, заметив мое напряжение. - Видно наличники лучше, из-за того что деревья не закрывают обзор. Собак с цепи спускают с осени. А хозяева настороже круглый год…

Владельцы частных домов боятся неспроста: не хотят, чтобы на их участках строили многоэтажки, и думают, что снимают их владения не просто так. Только мы об этом заговорили, за спиной послышался голос: «А вы с какой целью фотографируете?» Молодой парень, хозяин дома, вышел на улицу, чтобы удостовериться, что мы не шпионы от застройщика. Когда он узнал, что перед ним краеведы-любители, на его лице сразу появилась улыбка.

- Люди реагируют по-разному, - Настя не раз гуляла по частному сектору Благовещенска, фотографируя наличники. - Кто-то агрессивно настроен, кто-то просто спрашивает, кто-то выходит из дома и ничего не говорит. Я в таких случаях стараюсь вывести разговор на позитив, узнать больше информации о самом доме.

Был случай в одном районе города, когда Настя пообщалась с хозяином одного старого дома. «Какая история?! Кому это нужно?» - говорил он. Но на всякий случай снял и припрятал наличники, с надеждой в будущем на них подзаработать.

Фотограф за работой. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Фотограф за работой. Фото: Евгения НИФОНТОВА

А мог бы привлекать туристов

В финале нашего похода Настя повела нас к восстановленному храму на улице Пушкина. В этой части города тоже сохранилось немало уникальных «деревяшек». Наше внимание привлек большой дом с богатой резьбой. Как мы поняли, там живет несколько семей. На доме сохранилась табличка со старым названием улицы - Крестьянская.

- Зачем фотографируете? - спросил хозяин, выйдя к нам поговорить.

Поняв, что мы не представляем угрозы, рассказал, что раньше в этом доме была селекционная лаборатория. Возможно, до этого дом принадлежал какому-нибудь купцу. До сих пор от этой лаборатории на чердаке стоит тяжелый металлический бак, который рискует проломить потолок. Чтобы его вытащить, вероятно, нужно разбирать крышу и использовать кран. Жильцы не могут сами решить эту проблему.

- Вообще из таких вот домов можно было сделать музеи и для туристов, и для местных жителей, - говорит Константин после очередного снимка. - Вот та же Рёлка. Если отреставрировать там старинные дома, то можно было бы превратить это место в историческую музейную часть города. Я видел много примеров этому в разных городах. Если есть люди, заинтересованные в сохранении деревянного зодчества, то обычно все получается. А если нет, то дома уничтожают, а вместе с ними и часть нашей истории.

Константин Поляков. Фото из личного архива героя публикации

Константин Поляков. Фото из личного архива героя публикации

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Два фото из Благовещенска за авторством Константина Полякова уже отобраны на участие в выставке "Деревянное зодчество" в Москве, которая будет проходить с 5 по 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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