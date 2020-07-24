2020-07-24T07:35:45+03:00
Досуг

Благовещенцев приглашают на выставки

Своим творчеством делятся как опытные мастера, так и выпускники художественной школы
Анна ВАЛЕРЬЕВА
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Амурское лето художники видят именно таким. Фото: kult.amurobl.ruАмурское лето художники видят именно таким. Фото: kult.amurobl.ru
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На этой неделе в Благовещенске стартуют сразу две художественные выставки - «Радуга детства» и «Лето красное». Взглянуть на картины именитых амурских мастеров и художников, только начинающих свой путь, можно в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского.

От азбуки до высокой литературы

С 20 июля желающих приобщиться к искусству ждет выставка «Радуга детства». В зале № 24 представлены более полусотни итоговых композиций, созданных выпускниками художественной школы города Благовещенска. Это и работы выпускников отделения «Живопись», и творения юных дизайнеров.

Как сообщают в Амурском областном краеведческом музее, в экспозиции представлено 18 творческих проектов юных дизайнеров. Среди них есть «Русские народные праздники», детская азбука по «Красной книге Амурской области», дизайн-разработка фирменного стиля Зейского государственного природного заповедника - и это только начало списка.

Кроме того, 49 выпускников отделения «Живопись» выполнили художественные работы, тематика которых различна: ребята изобразили себя и свои увлечения, близких и родных людей, свои мысли и мироощущения, путешествия по интересным местам. Впечатляют работы по мотивам прочитанных литературных произведений, сказок и фэнтези.

Выставка работает до 16 августа 2020 года.

Солнечными красками

С 23 июля в Амурском областном краеведческом музее начинает работу выставка членов Ассоциации творческих работников Амурской области «Лето красное».

На выставке будут представлены более тридцати художественных произведений: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины и так далее. Выполнены они будут в различных техниках: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Всего амурчане увидят работы 15 авторов: Н. Саяпиной, О. Михеевой, Т. Ананьевой, А. Максименко, А. Косенко, И. Булановой, А. Моисеенко, Е. Намаконовой, Е. Брест и других.

Основная тема - лето. Это пора яркой жизни, пения птиц, купания в реке, гуляния под луной, детского смеха, а для художников - пора пленэров, когда можно насладиться общением с природой и перенести увиденное на свои полотна.

Познакомиться с творчеством художников посетители смогут до 16 августа 2020 года.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

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Экскурсии в Сети и наяву

Для амурчан работает не только областной краеведческий музей, но и его филиалы: музей-мастерская Александра Тихомирова, музеи «Дом Саяпина» и «Дом И. А. Котельникова». Экскурсии проводятся по выходным для групп не более пяти человек с соблюдением эпидемиологических требований - все посетители должны быть в защитных масках.

Тематические экскурсии анонсируются в инстаграм-аккаунтах музеев @dom.sayapina, @tikhomirovmuseum и @museum_amur. Кроме того, в социальных сетях можно посмотреть виртуальные экскурсии по музеям. В частности, музей-мастерская Александра Тихомирова предлагает ознакомиться с творчеством художника по видео, а «Дом Саяпина» нередко показывает подписчикам интересные экспонаты.

КСТАТИ

Первая в году экскурсия на музейный чердак пройдет 24 июля

Архитектор и участник реставрации многих благовещенских зданий Людмила Чаюн проведет для всех желающих экскурсию по знаменитому чердаку бывшего универсального магазина торговой фирмы «Кунст и Альберс», в здании которого сейчас находится Амурский областной краеведческий музей. Это первое подобное мероприятие в этом году - до сих пор организовать экскурсию не давали эпидемиологические ограничения.

- Во время экскурсии вы увидите потайные уголки музейного здания, узнаете много нового о его архитектуре, также вас познакомят с инженерными технологиями, которые использовались в Благовещенске при возведении домов 100 лет назад, - рассказали в музее.

Экспозиция «Чердак. Истории» возобновила работу 14 июля. Старый чердак - главный герой экспозиции. Он сохранился в том виде, в каком был в начале прошлого столетия. Забитый в балку кованый гвоздь, узор кирпичной кладки, железная дверь и вековая паутина в башенке, когда-то никому не нужные и вынесенные сюда на хранение старые вещи с годами обрели новый смысл и стали ключами к истории Благовещенска XX века.

Посетить экспозицию можно не только в рамках экскурсии. Он работает по записи со вторника по четверг с 17.00 до 18.00, в пятницу - с 19.00 до 20.30. Для визита в любой день или для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону 77-34-14. Стоимость билета на экскурсию с Людмилой Чаюн - 300 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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