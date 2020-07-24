Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 июля 2020: Амурчан протестируют на иммунитет к COVID-19

Количество заболевших коронавирусом в Приамурье перевалило за 2,5 тысячи человек. Только вчера подтвердились 28 новых случаев, всего их с начала пандемии – 28. При этом 1396 человек выздоровели, 39 пациентов – скончались. В целом по области коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции составляет 0,9.

- За пять дней на территории Амурской области увеличилось количество административных территорий, которые вовлечены в эпидпроцесс – прирост отмечается в городах Белогорск, Райчихинск, Тында, а также в Селемджинском, Сковородинском районах. Коэффициент прироста заболеваемости составляет 2%. За текущую неделю отмечается осложнение эпидситуации в пгт. Прогресс, где количество с 5 случаев увеличилось до 14, - рассказала главный санитарный врач области Ольга Курганова.

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В тяжелом состоянии находятся 4% пациентов, получающих лечение в инфекционных госпиталях. Семь пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких с внебольничными пневмониями, двое из них – с подтверждённым COVID-19. На амбулаторном лечении находятся 303 человека, доложила и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Заболеваемость внебольничными пневмониями выросла среди заболевших пенсионеров. Если раньше они составляли 23,6% (33 человека) от общего числа больных с пневмониями, то сейчас – 38,3% (59 человек). При этом из анамнеза следует возможное инфицирование по семейным контактам и в общественном транспорте – как отмечает Роспотребнадзор, в городских маршрутах пассажиры соблюдают масочный режим далеко не всегда.

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- Общественный транспорт – серьёзная точка риска. Ситуация никуда не ушла. Все решения, которые были приняты оперативным штабом, необходимо соблюдать, работу держать на контроле до отмены распоряжений, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.

Сейчас в области проверяют людей, контактировавших с зараженными. Под медицинским наблюдением находятся 1185 человек, большинство – в Благовещенске (366 контактных) и Белогорске (119 контактных). Всего в регионе с начала пандемии провели 155 530 исследований на коронавирусную инфекцию, за последние сутки – 2133.

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Кроме того, Приамурье войдет в число пилотных регионов России, где исследуется популяционный иммунитет к коронавирусной инфекции. Об этом на заседании оперативного штаба рассказала руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

- За счет федерального финансирования наш регион включен в пилотный проект по изучению напряженности иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Это чрезвычайно важно с эпидемиологической точки зрения. Мы сможем оценить, какую иммунную защиту имеет население области, это поможет прогнозировать развитие эпидситуации, учесть и определить контингенты для вакцинации, - отметила Ольга Петровна.

Исследование проведут в семи возрастных группах: дети от года до 17 лет, взрослые от 18 до 29 лет, от 30 до 39 лет, от 40 до 49 лет, от 50 до 59 лет, от 60 до 69 лет, от 70 лет и старше. В исследовании примут участие жители Благовещенска, Свободного, Белогорска, Зеи и Тынды. Для проведения мероприятий понадобится порядка 3 тысяч волонтеров.

- Это действительно важное для нас исследование, которое поможет определиться с дальнейшим алгоритмом действий. Мы будем внимательно следить за тем, как оно организовано. Я прошу взять это на контроль глав городов, задействованных в мероприятии, - обратился к руководителям муниципалитетов губернатор Приамурья Василий Орлов.

В ближайшее время на электронном ресурсе будет организован сбор анкет для волонтеров – людей, желающих принять участие в исследовании. Мероприятие планируется провести в самые короткие сроки – предположительно до 1 августа.

- Как только электронная площадка будет готова, начнется активное информирование граждан в СМИ, - подчеркнула Ольга Курганова.