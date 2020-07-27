Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 июля 2020: От COVID-19 скончался третий амурский врач

По данным на утро 27 июля, в Амурской области зарегистрировано 2600 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 1486 случаев завершились выздоровлением, 39 – летальным исходом. От коронавируса скончались, в том числе, три врача. О гибели медсестры из поселка городского типа Прогресс сообщил вечером 25 июля врач благовещенской скорой помощи Олег Шульга.

- Вчера погибла еще одна наша коллега от ковид. Медсестра из Прогресса. Марина, ты до конца была на передовой. Спасибо. Мы помним, - написал доктор.

Официальных комментариев по поводу смерти медсестры пока нет, «Комсомольская правда» будет следить за развитием ситуации.

Между тем, продолжается наблюдение за людьми, контактировавшими с больными коронавирусной инфекцией. Сейчас обследуют 989 человек, из них 323 – из города Благовещенска. Всего же с начала пандемии в регионе провели более 162 тысяч исследований.

Бороться с COVID-19 в Амурской области помогают, что называется, всем миром. Напомним, Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение её последствий. С начала апреля на него поступило 13,5 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Приамурья, за счёт благотворительных средств закупили 50 тысяч одноразовых масок и 18 700 многоразовых масок на сумму около 2 миллионов рублей. Они были переданы в больницы и представителям силовых структур области. Также для медицинских работников горбольниц приобрели 1 350 бахил, 6 390 респираторов, 1 350 защитных многоразовых очков, 9 800перчаток, 2 800 шт. шапочек и 1 850 одноразовых противочумных костюмов на общую сумму 5,7 миллиона рублей.

На сумму почти 170 тысяч было приобретено 67 многоразовых костюмов. Они переданы благовещенской таможне, УФСИН, транспортной полиции, УМВД, управлению ветеринарии, региональному управлению ФСБ.

Деньги с благотворительного счёта также направляются на организацию горячего питание медработников станции скорой помощи Благовещенска, а также Белогорской, Свободненской и Тындинской больниц, приобретение бутилированной воды. На это выделено почти 4,2 млн. рублей.

Ещё свыше 105 тысяч рублей направлено на оплату проведения лабораторных исследований на выявление COVID-19 у сотрудников силовых структур.

Всего на борьбу с коронавирусом с благотворительного счёта израсходовано 12,9 млн. рублей.

- Благодарю всех, кто откликнулся и внёс пожертвования на специальный счёт борьбы с коронавирусом. Это очень нужная помощь. Мы мобилизовали все средства бюджета области, но этого было недостаточно для эффективного и своевременного проведения необходимых мероприятий в разгар пандемии. Ваше неравнодушие и поддержка помогла оперативно закупать необходимые средства защиты и поставлять их в кратчайшие сроки в больницы и представителям силовых структур. В большинстве случаев от формирования заявки министерством здравоохранения до получения заказа медиками проходило всего несколько дней. Также ваша помощь позволила нам обеспечить горячим питанием наших медиков, которые сейчас на передовой в очень непростых условиях спасают здоровье и жизни больных новой коронавирусной инфекцией. Только совместными усилиями мы справимся с этим вызовом, - подчеркнул губернатор Василий Орлов.