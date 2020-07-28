Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 июля: Коэффициент распространения COVID-19 растет в Прогрессе

По данным на утро 28 июля в Амурской области подтверждено 2632 случая новой коронавирусной инфекции, из них за последние сутки – 32. При этом 1497 случаев завершились выздоровлением, а 43 привели, к сожалению, к летальным исходам.

По числу заболевших коронавирусом в Приамурье по-прежнему лидирует Благовещенск, где с начала пандемии заразились 1154 человека. Для сравнения, в Свободном заболели 574 человека, в Тынде – 183. В остальных районах число зараженных исчисляется десятками, а не сотнями.

Инфографика: Yandex.ru

Общее количество контактных лиц с заболевшими на данный момент составляет 1054 человека, из них 394 – в Благовещенске. Этих людей сейчас наблюдают и обследуют медики, они находятся в изоляции по месту жительства (1013 человек) или в изоляторах (41 человек).

Коэффициент распространения инфекции в регионе в целом составляет 1,1. В Прогрессе он равен 2,0, в Тынде – 1,7, в Благовещенске – 1,4.

Инфографика: Yandex.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Заболевшие – жители:

г. Благовещенска (1154 человека)

Благовещенского района (73 человека)

г. Белогорска (69 человек)

Белогорского района (8 человек)

г. Тынды (183 человека)

Тындинского района (23 человека)

г. Зеи (12 человек)

г. Шимановска (54 человека)

Шимановского района (10 человек)

г. Свободного (574 человека)

Свободненского района (9 человек)

пгт. Прогресс (48 человек)

г. Райчихинск (36 человек)

Магдагачинского района (59 человек)

Завитинского района (6 человек)

Ивановского района (46 человек)

Бурейского района (8 человек)

Серышевского района (48 человек)

Константиновского района (18 человек)

Сковородинского района (42 человека)

Ромненского района (4 человека)

Тамбовского района (70 человек)

Михайловского района (19 человек)

Мазановского района (34 человека)

Архаринского района (2 человека)

Октябрьского района (20 человек)

Селемджинского района (3 человек)