Почти 3 тысячи амурчан оформили «Дальневосточную ипотеку» под 2%

Дальневосточная ипотека в Амурской области прочно закрепилась в лидерах среди льготных ипотечных программ – по подсчетам специалистов, сегодня два из трёх оформляемых займов на жилье или 65% от общего числа заявок в Приамурье приходятся именно на эту программу. В общей сложности с начала действия «Дальневосточной ипотеки» приобрести новое жилье по программе решили больше трех тысяч амурских семей.

Напомним, в ходе выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин анонсировал программу ипотечного кредитования на Дальнем Востоке под 2% годовых. Она, по мнению главы государства, должна решить проблему дефицита жилья, который сегодня наблюдается практически во всех субъектах дальневосточного федерального округа, и привлечь молодежь на Дальний Восток, где сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.

На сегодняшний день по программе банками рассмотрено 2790 заявок от жителей Амурской области. Около 70% из них уже одобрены. Одна из одобренных заявок - от семьи Тухватулиных из Благовещенска. Льготный кредит амурчане получили в мае этого года и купили на него квартиру в строящемся доме. «Дальневосточную ипотеку мы решили взять, потому что подходим по возрасту, да и процентная ставка оказалась низкой. Благодаря этой программе мы купили квартиру в районе с развитой инфраструктурой», - поделилась благовещенка Наталья Тухватулина.

У семьи с двумя детьми раньше не было своего жилья. Переехать в новую однокомнатную квартиру Тухватулины смогут через два года, когда их дом сдадут в эксплуатацию. За это время они надеются погасить часть ипотеки. На покупку квартиры благовещенцы взяли льготный кредит на сумму 2,8 млн рублей. Выплачивать ипотеку будущие новосёлы планируют 20 лет.

В общей сложности с момента запуска амурчанам выдано уже 729 ипотечных кредитов на общую сумму в 2,362 млрд. рублей. Средняя сумма кредита на одного заемщика в Амурской области составляет 3,2 млн рублей. Получателем "Дальневосточной ипотеки" стал и Роман Нестеров. Льготный кредит на 1,5 млн рублей благовещенцу выдали еще в мае на 15 лет. А семье Ирины Елизаровой и Максима Белошейкина льготный кредит на сумму 4,1 млн рублей одобрили совсем недавно. Выплачивать его они будут 19 лет. «Свою однушку мы продали и, благодаря ДВ ипотеке, купили двухкомнатную. Хорошо, что есть такая программа, благодаря которой существуют возможности расширить жилплощадь», - рассказала Ирина Елизарова.

Напомним, «Дальневосточная ипотека» — программа льготной ипотеки под 2% для жителей Дальневосточного федерального округа — заработала в начале декабря 2019 года. По решению президента РФ Владимира Путина, она рассчитана на 5 лет. Главная цель: создать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства в ДФО и роста объемов строящегося жилья, а также обеспечить доступным жильем жителей Дальнего Востока.