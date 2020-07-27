2020-07-27T16:34:56+03:00
Общество

Сквер им. Леонида Гайдая обустроят в Амурской области

На эти работы выделят 7 млн рублей в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда"
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Сквер имени легендарного кинорежиссёра Леонида Гайдая, который родился в городе Свободный Амурской области, стал участником нацпроекта "Жильё и городская среда" по итогам рейтингового голосования. За его благоустройство проголосовали свободненцы. Работы обойдутся в 7 млн. рублей.

Отметим, Нацпроект «Жилье и городская среда», принятый по решению президента РФ Владимира Путина, призван помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать строительную отрасль современной, а города – красивыми и комфортными, избавив их от аварийных домов.

На объекте уже демонтировали старое покрытие. Сейчас идет планировка территории и установка бордюрного камня. Сквер полностью преобразится. Здесь уложат асфальт и тротуарную плитку, сделают ограждение и освещение, установят урны и скамейки. Кроме этого, возле сквера сделают автопарковку, а саму территорию озеленят: сделают живую изгородь и разобьют клумбы.

По нацпроекту "Жильё и городская среда" в Свободном приводят в порядок ещё одну общественную территорию - сквер, расположенный в районе улиц 40 лет Октября и 50 лет Октября. Его не только дополнительно озеленят, но и сделают удобным для прогулок детей и взрослых. В сквере установят качели, детскую площадку, лавочки и урны, а также освещение с гирляндами и двухрожковыми светильниками вдоль аллей. Стоимость проекта - 35 млн. рублей. Работы планируют завершить к началу октября 2010 года.

По программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жильё и городская среда" в Свободном приводят в порядок не только общественные территории, но и шесть дворов многоквартирных домов на улице Звездной. На все работы потратят 7,9 млн рублей. Всего на благоустройство дворов и общественных территорий направят 46 млн рублей.

В 2019 году по нацпроекту "Жильё и городская среда" в Амурской области благоустроили 42 двора и облагородили 13 парков и скверов. Тогда на региональный проект «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта, было выделено 276 млн рублей. 250 из них – деньги федерального бюджета. Средства направили на реализацию программ по благоустройству территорий в районах. Поучаствовать в проекте в 2019 году решили 12 из них: Белогорск, Благовещенск, Зея, Завитинск, Райчихинск, Свободный, Сковородино, Тында, ЗАТО Циолковский, Шимановск, поселок Прогресс и Тамбовский сельсовет.

В этом году в программе по благоустройству участвуют 11 муниципалитетов Приамурья. Комфортнее станет в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородино, Тынде, Циолковском, Шимановске и Прогрессе.

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