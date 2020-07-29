2020-07-29T04:41:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 июля 2020: Число умерших от «ковида» достигло 48 человек

Последние новости о коронавирусной инфекции в Амурской области
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Многие компании открываются, но соблюдать масочный режим в них по-прежнему нужно. Фото: pexels.comМногие компании открываются, но соблюдать масочный режим в них по-прежнему нужно. Фото: pexels.com
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В Амурской области, по данным на утро 29 июля, выявлено 2660 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Из общего числа заболевших 1544 человек уже выздоровели. Количество летальных исходов за прошедшие сутки возросло, всего с начала пандемии скончались 48 человек. При этом, как отмечают специалисты, 67% летальных исходов приходится на амурчан старше 65 лет.

Также отмечается рост доли случаев с тяжелым течением заболевания. В частности, у 50,9% пациентов – пневмония, у 39,6% - ОРВИ, у 9,5% - бессимптомная форма. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится людей в возрасте от 39 до 40 лет, их 38,3 %.

- Друзья, коронавирус никуда не делся, хоть мы и видим определенные улучшения, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе прямого эфира в своем инстаграм-аккаунте. - Вы знаете, что и во время самой напряженной ситуации у нас был относительно спокойный, щадящий режим. Жестко были закрыты по большому счету только общепит и гостинцы, отменены массовые мероприятия. Индекс закрытости составлял порядка 2,2% в то время как по России в среднем он был около 20%. Сегодня у нас вновь почти всё открыто.

Он также добавил, что с 1 августа планируется разрешить работу общепита в Благовещенске и Свободном в обычном режиме – естественно, с соблюдением всех санитарных требований. Также открываются детские сады, кинотеатры, бассейны.

Губернатор подчеркнул, что в регионе на сегодня продолжают лечение от коронавируса порядка 1100 человек. В стационарах в полном объеме есть средства индивидуальной защиты и медикаменты. Василий Орлов поручил областному минздраву организовать аналогичный прямой эфир и дать конкретные ответы на вопросы, поступающие от граждан.

Между тем, на изоляции по месту жительства сейчас находятся 1013 человек, в изоляторах – 41. Это люди, контактировавшие с больными COVID-19. Сейчас за ними наблюдают медики, проводятся необходимые исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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