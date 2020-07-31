Человек собаке друг: куда деть питомца на время отпуска

Нередко можно услышать от знакомых: «Возьмите котика на недельку», «Я в отпуск не езжу, у меня собака!», «Нам не с кем оставить попугая». Оказалось, решение рядом - на сайтах объявлений появились зооняни.

«Не прибыльно, но весело»

- Зооняня - это няня, но для животных, как нетрудно догадаться. Нам привозят своего питомца (или дают ключи от квартиры), и мы смотрим за котиком, собачкой или любым другим зверьком, кормим, гуляем и так далее, - объясняет Екатерина.

Девушка занимается этим больше четырёх лет. Последние года два всё больше желающих воспользоваться подобными услугами. Причин Катя не знает, но предполагает, что люди просто перестали бояться обращаться с такими проблемами к чужим людям.

Перед тем как приютить животное, зооняня обязательно с ним знакомится.

- Мы встречаемся с хозяевами дня за два-три до нужной даты. Я общаюсь и с людьми, и со зверюшкой, говорю, что необходимо привезти вместе с питомцем, хозяева рассказывают о каких-то особенностях, если они есть. Например, был у меня такой щенок, который гулял только с игрушечной уткой. Без неё не выходил на улицу вообще, - рассказывает Катя.

Вместе с питомцем привозят игрушки, корм или продукты, подстилки и домики. Обязательно необходим ветеринарный паспорт на случай, если питомец заболеет.

Чтобы быть зооняней, нужно любить животных, отмечает девушка, и не ждать от этого особой прибыли.

- Так как у меня не зоогостиница, я не могу таким образом зарабатывать. Это, скорее, разовые подработки. Денег не будет, зато веселье обеспечено! - призналась Екатерина. - Чаще всего зоонянями становятся те, кто любит животных, но не хочет их себе заводить насовсем. А тут взял котика на месяц, порадовался, потом отдыхаешь от ответственности.

Как правило, зооняни берут на попечение кошек и собак. Но есть и любители экзотики, которые не против последить за тарантулами, змеями и игуанами. Также благовещенским зооняням доверяли на время отпусков попугаев, хорьков, кроликов и ящериц.

В среднем за день хозяин заплатит зооняне от 200 до 500 рублей, в зависимости от условий и животного.

«Прихожу домой, а диван съели»

Каждый, кто подумал о своей карьере зооняни, должен знать, что кроме милых котиков и собачек на голову упадут дополнительные проблемы. Часто животные на новом месте, с новым человеком испытывают стресс, скучают по хозяину, некоторые же просто имеют слишком непоседливый характер или плохое воспитание. Это может добавить стирки и мытья полов или закончиться серьёзной порчей имущества.

- Жил у меня две недели стаффорд. Как-то возвращаюсь домой, а диван съеден! Мало того, что Арес его изгрыз, он ещё и «внутренности» из него выкопал, - разводит руками Дмитрий, «зоонянь» с двухлетним стажем. - Хозяева посмеялись и возместили ущерб. Но полторы недели я жил с уничтоженным диваном.

Не всем везёт так же, как Дмитрию. Зооняни редко заключают какой-либо договор, поэтому официально хозяева не обязаны ничего возмещать, чем и пользуются. Но хуже испорченной мебели - испорченные владельцы, которые отдают животное, а потом пропадают.

- Без грусти и злости о таком даже говорить не могу. Два случая было, когда животных приносили с концами. Одни через неделю заявили, мол, поняли, что без собаки лучше, поэтому забирать не будут. А вторые просто заблокировали телефон и перестали выходить на связь. Бегал, искал новых хозяев, благо нашёл быстро, - с раздражением вспоминает Дмитрий. - И хорошо, наверное, что мне оставили, а не выкинули. Но всё равно это подло.

«В договоре всё прописано»

Есть и другой вариант - зоогостиницы. Животные в таком месте более защищены, но и обязательства хозяев чётко прописаны.

- Мы заключаем с хозяевами договор, в котором всё зафиксировано договорными отношениями, - рассказывает Наталья, работник зооотеля в Благовещенске. - Например, если собачка испортила какое-то имущество, хозяин либо восстанавливает это сам, либо это делаем мы, а владелец просто оплачивает счёт.

Как и в случае с зооняней, в зоогостиницах есть обязательное знакомство с хвостатым постояльцем. Требования элементарные - принимаются только неагрессивные, вакцинированные и обработанные от паразитов питомцы с ветеринарными паспортами. В «день икс» хозяин должен привезти всё необходимое питомцу на время своего отсутствия.

- Мы сразу людям говорим: готовьте всё, к чему животное привыкло дома - корм, лакомства, другие продукты. Кто-то яблочки даёт, кто-то овощи. Всё это привозят с собой. Конечно, если еда закончится, мы сами докупаем, а хозяин потом доплачивает.

На случай болезни хвостатого постояльца у зоогостиницы есть договор с ветврачом. Если ЧП произошло ночью или животное крупное, то ветеринар приедет на место, в остальных случаях сотрудники везут заболевшего в клинику самостоятельно.

На данный момент в зооотеле находятся только собаки и кошки. Несколько раз спрашивали про хорьков, но пока ни разу не привозили.

- Для некоторых животных требуются особые условия, поэтому не у всех есть возможность их принять. Для игуан, например, нужен террариум, его у нас нет. Если хозяева привезут его с собой, то, возможно, примем, - объяснили в зооотеле.

В отличие от клиентов зоонянь, хозяева гостиничных постояльцев никогда своих питомцев не бросали.

- У нас такого не было ни разу, во-первых, почти все у нас - постоянные клиенты. Во-вторых, это тоже есть в договоре. Если хозяева не забирают животное, они будут полностью оплачивать его содержание до пристроя, - отмечает Наталья. - Конечно, бывают задержки, например, из-за проблем с транспортом. Но если у нас места позволяют, животные могут остаться ещё на какое-то время без проблем. Когда хозяин приезжает, доплачивает за те дни, что животное ещё у нас пробыло.

Для работы в зоогостинице нужна не только любовь к животным. Человек должен уметь обращаться с ними.

- Элементарных навыков бывает даже маловато. Есть собачки или кошечки, которые боятся, нервничают. Нужно знать, с какой стороны подойти, где погладить, что ещё сделать, - поделилась Наталья. - Ко всем необходимо найти подход.

КОМПЕТЕНТНО

Как безопаснее

Игорь Волобуев, юрист:

- Лучше всего, конечно, заключить письменный договор об оказании услуг о временном содержании (передержке) животного. Его можно заключить как между физическими лицами, так и между юридическим и физическим лицом, а также между ИП и физическим лицом. Гражданский кодекс предусматривает свободу договора. Главное, чтобы были существенные условия - предмет договора, о чём он составлен, цена, сроки, права и обязанности сторон. Остальное - по обоюдному соглашению сторон. Можно предусмотреть любые условия, которые не противоречат законодательству. По статье 137 ГК РФ к животным применяются общие правила об имуществе, то есть животное приравнивается к вещи, и вся ответственность, бремя содержания возлагается на собственника.