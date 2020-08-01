Благовещенцы ждут площадок для собак и освещения на улицах

Дороги не видно!

Валентина Б., Благовещенск:

- На улице Пограничной от дома №1 до № 30 нет ни одного фонаря, а дети ходят из школы, люди в магазин ходят! Даже к депутатам обращались по этому поводу. Когда освещение будет?

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии Благовещенска:

- Мероприятия по строительству сети уличного освещения по улице Пограничной от дома № 1 до дома № 30 в 2020 году не запланированы. Вопрос обустройства сети уличного освещения по вышеуказанному адресу будет рассмотрен по мере выделения финансовых ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Благовещенска».

Уйти бы рады, да некуда

Руслан К., Благовещенск:

У меня большая собака, часто нам просто не дают нормально погулять - здесь не ходите, туда тоже нельзя. С собакой ни в парк не выйдешь, ни по двору не пройдёшь, хотя пёс на поводке, а с собой пакетики, чтобы убрать за ним. Но всё равно гонят. А мы и рады бы уйти, да некуда. Планируется ли в городе сделать площадку для тренировок и выгула? Или легче самим собачникам собраться и создать такое пространство своими силами?

Администрация Благовещенска:

- Площадки для выгула и дрессировки собак входят в «Перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов». Чтобы получить разрешение на размещение площадки для дрессировки или выгула собак, нужно подать заявление в ГАУ «МФЦ Амурской области» или в администрацию города. Заявителем может быть как физическое, так и юридическое лицо. Согласно постановлению правительства Амурской области размещение площадок для дрессировки и площадок для выгула собак осуществляется бесплатно.

Площадка должна соответствовать «Правилам благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска».

Юрист Виталий Злочевский:

- Сначала нужно обратиться в муниципалитет с заявлением, чтобы администрация ответила, есть у города заинтересованность в предоставлении земельного участка для такого объекта или нет. Я думаю, на территории Благовещенска и других населённых пунктов эта мера должна существовать. Собаки есть и будут, поэтому какие-то места для их выгула и тренировок должны быть. Чтобы организовать площадку для выгула или занятий с собаками на коммерческой основе, нужно купить землю, но предварительно узнать, где можно делать подобные объекты. Лучше всего направить заявление в адрес муниципалитета и на основе официального ответа искать участок. Предоставление площадки за деньги - это систематическое извлечение прибыли, поэтому человек должен стать индивидуальным предпринимателем и платить налоги. С 1 июля появилась новая форма взаимодействия с государством - самозанятый, на данный момент это самый льготный вариант налогообложения. Вполне возможно, что данный вид деятельности тоже подходит.

КСТАТИ

Дорогие читатели! Если вы хотите поделиться с нами своей проблемой или, наоборот, выразить кому-то благодарность, присылайте нам письма по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 229, редакция газеты «Комсомольская правда». Также обращения принимаются на электронную почту pr_d@2x2.su или по телефону 49-45-15. Мы поможем вам разобраться в проблеме и подскажем, как ее можно решить.