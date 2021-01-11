В Амурской области продолжают бороться с пандемией новой коронавирусной инфекции. Вирус бушует в регионе с апреля уже прошлого года, и никак не желает угомониться – за прошлые сутки было выявлено ещё 123 новых случая заболевания, темп прироста составил 0,7%.Из 123 новых заболевших, у 62 человек коронавирус протекает в виде ОРВИ, у 57 - сопровождается пневмонией, а оставшиеся четверо заразились бессимптомной формой.И хотя число новых пациентов сравнительно невелико, расслабляться не стоит. Неизвестно, чем вызвано небольшое снижение темпов заболеваемости – то ли у амурчан и вправду вырабатывается иммунитет, то ли сказывается уменьшение числа тестов на коронавирус.По данным на 10 января, за последние сутки в Приамурье провели 1 738 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Для сравнения, несколько месяцев назад количество тестов в день достигало 3-4 тысяч.Кроме того, коронавирус продолжает уносить жизни амурчан. В субботу, 9 января, стало известно о смерти известного в Благовещенске педиатра Сергея Дрю. А 10 января от опасной болезни скончался ветеран Великой Отечественной войны Иван Семенович Крошка.