Вечером 10 января семья с десятилетним ребенком отправилась покататься на ватрушках на Чигиринское водохранилище в Приамурье. Но популярная забава едва не обернулась трагедией – в тюбинг, где находился ребенок, врезался другой автомобиль.Видео, сделанное очевидцами происшествия, сначала появилось в социальных сетях. На нем виден момент столкновения: белый автомобиль, к которому пристегнута ватрушка с ребенком, заносит, из-за чего он оказывается на пути другой машины – и эта машина врезается в тюбинг.Очевидцы случившегося сразу сообщили – ребенок жив, с травмами грудной клетки его доставили в больницу. В управлении МВД по Амурской области информацию подтвердили:- Происшествие случилось 10 января в 15:50. В нём участвовали два автомобиля: Nissan X-Trail и Subaru Forester. В результате ДТП ребёнок 2010 года рождения получил травмы, - уточнили в ведомстве.В социальных сетях бурно обсуждают случившееся. Комментаторы говорят о том, что за такие катания необходимо строго наказывать.- Машины отобрать в доход государства, права пожизненно забрать. Что один ребёнка катает среди кучи машин, что другой несётся словно один в поле, - пишет в инстаграме один из пользователей.Амурчане ужасаются безответственному поведению как водителя, врезавшегося в тюбинг, так и родителей, устроивших своему ребёнку подобные катания на водохранилище, а не в специально оборудованном месте. Впрочем, выяснить обстоятельства происшествия и установить виновников предстоит правоохранительным органам – этим они сейчас и занимаются.Помимо полиции, проверку проводит прокуратура Благовещенска. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.