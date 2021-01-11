Утром 11 января амурские школьники отправились на учебу – впервые после долгих каникул. Как будет проходить обучение в продолжающуюся пандемию уже в 2021 году, рассказали в министерстве образования Амурской области.После новогодних праздников амурские школы и детские сады работают в очном формате. Из практически пяти с половиной тысяч классов Приамурья всего девять продолжают обучение частично в дистанционном формате. Что касается колледжей области, то они работают в смешанном режиме: проводятся очные занятия, а также используются дистанционные образовательные технологии.При этом во всех образовательных учреждениях региона сохраняются противовирусные меры безопасности.- В образовательных организациях Приамурья продолжается соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний, что находится на жестком контроле органов местного самоуправления. В частности, введен обязательный масочный режим, для обучающихся и педагогов проводятся так называемые «утренние фильтры», - перечислили в минобрнауки региона.В ведомстве добавили, что в помещениях активно используются бактерицидные ламповые облучатели, уборка со специальными дезинфицирующими средствами проводится несколько раз в день.- Кроме того, региональным минобрнауки осуществляется постоянный контроль температурного режима в учебных заведениях. Родителям рекомендовано одевать детей по сезону и в соответствии с погодой, - сообщили в министерстве образования и науки Амурской области.Там же напомнили, что решение о формате работы школ, колледжей и других организаций принимается, исходя из эпидемиологической обстановки на конкретной территории. Также в основание берутся рекомендации Роспотребнадзора и указания оперативного штаба области по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Ежедневный мониторинг эпидситуации продолжается.