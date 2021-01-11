В Амурской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции – сейчас вакцину «Спутник V» (она же «ГамКовидВак») получают медицинские работники. В администрации Благовещенска рассказали, скольких медиков уже успели привить, и кто получит вакцину следующим.- По данным медицинских организаций города, вакциной «Спутник - V» уже привито 522 сотрудника учреждений здравоохранения, в том числе 110 человек получили вторую аппликацию (21% от привитых), - сообщили в отделе опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска.В ведомстве добавили, что эффективность вакцины «Спутник V» на уровне 91,4% подтверждена в результате анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований, а против тяжелых случаев заболевания коронавирусом и вовсе составляет 100%.Кроме того в конце декабря 2020 года в область поступила вакцина «ЭпиВакКорона». В Благовещенске прививку ею сделали 179 людям, в том числе – сотрудникам правления Роспотребнадзора по Амурской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», а также областного правительства.- Это однокомпонентная пептидная вакцина, в ней нет консервантов и антибиотиков. Преимуществом вакцины «ЭпиВакКорона», в первую очередь, является ее высочайший профиль безопасности. Она полностью ареактогенна и может использоваться как для лиц старшего возраста, так и для лиц с различными иммунносупрессивными и аллергическими заболеваниями, - приводится информация о препарате на сайте благовещенской мэрии.По ее информации, поступающая на территорию Амурской области вакцина будет распределяться среди населения в зависимости от уровня приоритетности:♣ первый уровень — это работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями;♣ второй уровень — работники организаций транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, работники пунктов пропуска через государственную границу, сотрудники, работающие вахтовым методом, волонтеры, военнослужащие и работники сферы услуг;♣ третий уровень — государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет и лица, подлежащие призыву на военную службу.Когда смогут сделать прививку остальные амурчане, не уточняется. Между тем, еще до наступления нового года в правительстве Амурской области заявляли о начале массовой вакцинации против ковида с 1 января 2021 года. С тех пор новых сведений не поступало.