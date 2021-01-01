В канун Нового года губернатор Амурской области Василий Орлов поздравил с наступающим праздником сотрудников станции медицинской скорой помощи Благовещенска. Здесь 31 декабря дежурили 17 бригад или почти 50 человек, включая медиков и водителей.- Вечером их заменит такой же по численности состав. В новогоднюю ночь у нас будут дежурить 17 бригад, из них 8 инфекционных, - рассказал Дмитрий Островский, главный врач станции скорой медицинской помощи Благовещенска. - В прошлом году таких бригад было гораздо меньше. В ноябре этого года мы были вынуждены увеличить число бригад из-за сложной ситуации по коронавирусной инфекции. У нас к концу осени число вызовов в сутки зашкаливало за 500 и даже доходило до 600 при нагрузке в предыдущие годы 180-220 вызовов в сутки. На сегодняшний день ситуация приходит в норму, наши бригады выезжают к пациентам в среднем 300 раз в день.- Хочу поблагодарить вас за работу в этом непростом году. Следующий, я верю, будет явно легче, - сказал Василий Орлов. - Мы продолжим комплектовать новыми автомобилями станции скорой помощи по всей Амурской области. Планы в этом направлении на 2021 большие. Я хочу сказать вам «Спасибо» от имени всех жителей Благовещенска, от жителей Амурской области за ваш очень тяжелый труд, за ту работу, которую вы проводили в течение всего 2020 года. Желаю и надеюсь, что сегодняшний день и новогодняя ночь по количеству вызовов будет легче. Вроде бы ситуация у нас стабилизировалась. Благополучия вашим семьям, здоровья и всего самого доброго. С наступающим!От губернатора сотрудники станции скорой помощи Благовещенска получили в подарок три корзины с фруктами, сладостями и пирогами.