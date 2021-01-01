Губернатор Приамурья лично поздравил с Новым годом пограничников, которым выпало нести службу на льду Амура 31 декабря. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области следят за порядком на государственной границе, предотвращая ее незаконный переход и противоправные действия.- Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Здоровья и благополучия вам. Чтобы сегодняшний день у вас и дежурная ночь у ваших коллег прошли спокойно, - сказал Василий Орлов. - Успехов по службе. Есть такие профессии, которые мы называем героическими. Ваша - одна из них. И есть люди, которые, несмотря на праздники, когда вся страна отдыхает, выполняют свою работу. Благодарю за этот труд.После поздравления губернатор поинтересовался у пограничников:- Холодно стоять на льду?- Никак нет, - ответили сотрудники пограничного управления.И показали губернатору условия несения службы в зимний период, а именно теплые блокпосты. Василий Орлов посетил три таких точки на Амуре. В каждой вручил пограничникам по торту. На одном из блокпостов наградил медиков этой силовой структуры за борьбу с коронавирусной инфекцией. На прощание - коллективные фото вместе с «сослуживцами» - служебными собаками.