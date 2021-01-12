В Амурской области продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. В прививочном кабинете поликлиники профосмотров Благовещенской городской клинической больницы вакцинируют работников городской и областной клинических больниц, а также районных больниц, принимающих участие в оказании медицинской помощи пациентам с установленным диагнозом и подозрением на COVID-19.- Считаю, что обязательно надо защищаться от коронавируса. Я с самого начала эпидемии ждала вакцину, чтобы привиться, - признается медицинская сестра инфекционного госпиталя Райчихинской городской больницы Светлана Войтова.Медики напоминают: никаких особых ограничений после прививки нет. Вакцинация проводится в два этапа, с промежутком в 21 день.- Сначала мы каждому измеряем давление, температуру, собираем анамнез. Если обнаруживаются какие-то факторы, временно препятствующие вакцинации, то даем медотвод на две недели. Если все в порядке – ставим прививку и в течение получаса наблюдаем на месте. После этого вручаем памятку с информацией о прививке и связанных с ней возможных проявлениях. В основном все переносят хорошо, в отдельных случаях отмечаются те же реакции, что и на прививку от гриппа: небольшое повышение температуры, кратковременная ломота в теле, покраснение в месте инъекции, - говорит врач-терапевт поликлиники профосмотров БГКБ Елена Андреева.По состоянию на 11.01.2021 в регион поступила вакцина против коронавирусной инфекции:• ГамКовидВак - комбинированная векторная для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-Cov-2 (производитель - ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи») в количестве 1792 дозы для вакцинации 1792 человек первым и вторым компонентом.• ЭпиВакКорона - на основе пептидных антигенов (производитель - ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор») в количестве 1000 доз для вакцинации 500 человек первым и вторым компонентом.- В Амурской области организовано 15 пунктов вакцинации против ковид. В первую очередь прививки ставят медикам, работникам образовательных и социальных учреждений. До февраля включительно мы ждем поступление вакцины в том числе для других групп населения. В ближайшее время поступит очередная партия. Всего планируется получить за эти три месяца (с декабря 2020 по февраль 2021) 47 800 доз препарата, - пояснил губернатор Василий Орлов.